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Bu çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Erdem Dadük'ün, yıldız futbolcu Didier Drogba'nın sarı-kırmızılılara transfer olduğu sene adını verdiği oğlu Aslan Drogba 7 yaşına bastı.
 14 Eylül 2020 20:30
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Galatasaray taraftarı Erdem Dadük'ün, yıldız futbolcu Didier Drogba'nın sarı-kırmızılılara transfer olduğu sene adını verdiği oğlu Aslan Drogba 7 yaşına bastı.

Samandağ'da esnaflık yapan 33 yaşındaki Erdem Dadük ve 23 yaşındaki ev hanımı eşi Nadire Dadük, 13 Şubat 2014 tarihinde doğan bebeklerine Aslan Drogba adını verdi. Aile boyu Galatasaray tarafları olduklarını dile getiren Erdem Dadük, "Drogba Türkiye'ye gelip Galatasaray'a transfer olunca ben ve eşim çok sevinmiştik. Eşim o zamanlar hamileydi ve erkek doğarsa adını Drogba koyacağımızı söyledim. İsmi duyanlar, görenler şaşırıyorlar. Bazıları da kimliği görene kadar inanmıyor. Kimliği görenler de şok oluyor. Neden ismini Drogba koydun diye soruyorlar" dedi.

Hatayı boyunca Drogba'ya kişilik ve futbolcu olarak hayranlık beslediğini dile getiren Dadük, "O çok dürüst ve karakteri iyi olan bir insan. Futboldaki başarısı tartışılmaz. Drogba benim için çok değerli biridir, onu çok seviyorum bu yüzden oğluma bu ismi verdim" şeklinde konuştu.

Annesi Nadire Dadük ise, eşinin bu düşüncesini dile getirdiği zaman önce inanmak istediğini belirterek, "Hamile olduğum zamanlarda Drogba, Galatasaray'a transfer olmuştu. Eşim Galatasaray fanatiğiydi ve bu duruma çok sevinmişti. Eşim, oğlumuz olursa adını Drogba koymak istediğini söyledi. İlk zamanlar ben bu duruma inanmamıştım. Çocuğumuzun cinsiyeti belli olduktan sonra herkese oğlumuz olacağını ve adını Drogba koyacağını söyledi. Oğlumuz doğduğunda ismini Drogba koydu. İlk başlarda oğlumuz kendi ismini söyleyemiyordu. Öğrenmesi için babası 'oğlum senin ismin Drogba' diye sürekli tekrar ediyordu. İsmin Drogba olmasına alıştık artık" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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