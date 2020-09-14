Bakan Selçuk: EBA Destek Noktalarımızın sayısı 4080 oldu
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "EBA Destek Noktalarımızın sayısı bugün itibarıyla 4080 oldu"
|14 Eylül 2020 21:17
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenci ve öğretmenler için kurulan EBA Destek Noktaları'nın sayısını açıkladı.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "EBA erişiminde sorun yaşayan çocuklarımız, evde çalışma imkanı olmayan öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin çocukları için kurduğumuz EBA Destek Noktalarımızın sayısı bugün itibarıyla 4080 oldu. Size en yakın EBA Destek Noktası'na http://ebadesteknoktasi.meb.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
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