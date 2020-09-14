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İÜ Tıp Fakültesi Dekanı: İstanbul'da salgın yeniden başladı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek Çapa'da yapılan koronavirüs testlerinin yüzde 15'inin pozitif çıktığını açıklayarak 'Salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz' dedi.
 14 Eylül 2020 21:34
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İÜ Tıp Fakültesi Dekanı: İstanbul'da salgın yeniden başladı

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, "Çapa'da 530 testin 81' i pozitif, salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz" diyerek vatandaşları uyardı.

Sosyal medya üzerinden koronavirüs ile ilgili açıklamalar yapan İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek İstanbul'da salgının yeniden başladığını söyledi. Tükek, "Çapa'da 530 testin 81' i pozitif. Pozitiflik oranı %15 i geçti. Bugünden artık salgının İstanbul için yeniden başladığını söyleyebiliriz. Ağırlıklı gençler ve maalesef zatürre oranı yüksek. Moral bozmak için değil tedbir alın diye yazıyorum. Yoksa herkes üzülecek" diyerek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

"AYNI ARTIŞ İZMİR VE DİĞER ŞEHİRLERDE DE OLACAK"

Haber Global'de yayınlanan Uzmanına Sorun programında Aytaç Kurnaz'ın konuğu Prof. Dr. Mehmet Ceyhan oldu. Ceyhan, Prof. Dr. Tufan Tükek'in paylaşımıyla ilgili şunları söyledi;

"Salgın kontrol altında değil demek yapacak bir şey kalmadığı anlamına gelmiyor. Hala kontrol etmek için şansımız var ama bunun için bir şeyler yapmalıyız. Bir defa İstanbul'da artışın başlamasını uzunca süreden beri söylüyorum ben. Hiç sürpriz değil. İstanbul'da ağırlıklı kamu çalışanı olmadığı için tatile gidenler biraz daha geç döndü, o yüzden bu sıralarda böyle bir artış bekliyorduk. Aynı artış İzmir ve diğer şehirlerde de olacak. Şehirler arası ulaşım bu kadar serbest ve kontrolsüzken herhangi bir ilde alınan önlemler aslında salgını kontrol etmede çok işe yaramıyor. Çünkü siz bir yerde aldığınız önlemlerle vaka sayısındaki artışı durdurabilirsiniz ama hemen arkasından bir başka şehirden gelip tek bir virüs taşıyan kişi bile vaka sayısını artırabiliyor. Bulaşı bir yerden kıramadığınız sürece bu artış durmaz. Devlet büyük bir gayret gösteriyor fakat bu bir noktaya kadar çalışıyor. Toplumun en az yüzde 95'i maske ve mesafe kuralına uysa zaten başka hiçbir tedbire gerek kalmaz."
Memurlar.Net
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