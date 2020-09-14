Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü.
|14 Eylül 2020 21:37
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