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Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü.
 14 Eylül 2020 21:37
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Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Pompeo telefonda görüştü. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konuları ele alındı.

Memurlar.Net
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