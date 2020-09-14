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Fenalaşan 3 yaşındaki Alya hayatını kaybetti

İZMİR'in Kınık ilçesinde, akşam bamya yedikten sonra fenalaşan 3 yaşındaki Alya Yılmaz, yaşamını yitirdi. Alya'nın ölüm nedeni araştırılıyor.
 14 Eylül 2020 21:51
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Fenalaşan 3 yaşındaki Alya hayatını kaybetti

İZMİR'in Kınık ilçesinde, akşam bamya yedikten sonra fenalaşan 3 yaşındaki Alya Yılmaz, yaşamını yitirdi. Alya'nın ölüm nedeni araştırılıyor.

Kınık'ta oturan Yılmaz ailesi, geçen cumartesi akşamı bamya yedi. Bir süre sonra Gökhan Yılmaz, bulantı ve kusma şikayetiyle Kınık Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Serum takılan Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından eve gönderildi. İlerleyen saatlerde, eşi Hülya Yılmaz ile kızı Alya Yılmaz da rahatsızlandı. Komşu kent Manisa'nın Soma ilçesine otomobille götürülen anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gece fenalaşan Alya Yılmaz, tekrar Soma'da hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen Alya Yılmaz kurtarılamadı. Alya Yılmaz'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yapılan işlemler sonrası çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Alya Yılmaz, bugün kentte toprağa verildi. Alya'nın ölüm nedeni araştırılıyor.
DHA
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