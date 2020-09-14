Fenalaşan 3 yaşındaki Alya hayatını kaybetti
|14 Eylül 2020 21:51
|Yazdır
İZMİR'in Kınık ilçesinde, akşam bamya yedikten sonra fenalaşan 3 yaşındaki Alya Yılmaz, yaşamını yitirdi. Alya'nın ölüm nedeni araştırılıyor.
Kınık'ta oturan Yılmaz ailesi, geçen cumartesi akşamı bamya yedi. Bir süre sonra Gökhan Yılmaz, bulantı ve kusma şikayetiyle Kınık Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Serum takılan Yılmaz, tedavisinin tamamlanmasının ardından eve gönderildi. İlerleyen saatlerde, eşi Hülya Yılmaz ile kızı Alya Yılmaz da rahatsızlandı. Komşu kent Manisa'nın Soma ilçesine otomobille götürülen anne ve kızı, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Gece fenalaşan Alya Yılmaz, tekrar Soma'da hastaneye götürüldü. Yapılan müdahalelere rağmen Alya Yılmaz kurtarılamadı. Alya Yılmaz'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Yapılan işlemler sonrası çocuğun cenazesi yakınlarına teslim edildi. Alya Yılmaz, bugün kentte toprağa verildi. Alya'nın ölüm nedeni araştırılıyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Ünlü sanatçı Cimilli İbo Koronavirüse yakalandı
14 Eylül 2020 22:33
|İÜ Tıp Fakültesi Dekanı: İstanbul'da salgın yeniden başladı
14 Eylül 2020 21:34
|Dr. Ahmet Erdur: Tulumun içinde 1 saat, bize 20 saat gibi
14 Eylül 2020 21:03
|Bu çocuğun kimliğini gören şaşkınlığını gizleyemiyor
14 Eylül 2020 20:30
|İl Sağlık Müdürü'nden kentteki vakalarla ilgili açıklama
14 Eylül 2020 19:58
|36 yıl önce boşandığı eşinin tüm borcu üstüne yıkıldı
14 Eylül 2020 19:08
|'Vaka sayıları arttıkça maskenin önemi de anlaşılıyor'
14 Eylül 2020 19:07
|Virüsten ölmeden önce 'Ben geç kaldım, siz kalmayın' diye uyarmış
14 Eylül 2020 18:48
|EGM'den 'uyuşturucuya başlama yaşı ve uyuşturucu ölüm yaşı' açıklaması
14 Eylül 2020 16:49
|Şüphelinin testi pozitif çıktı, 6 polis karantinaya alındı
14 Eylül 2020 16:02