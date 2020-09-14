Farklı illerdeki geçici işçiler yurtlarda izole edilecek

Kırıkkale'de korona virüs tanısı konulan ya da temaslı oldukları düşünülen mevsimlik tarım işçileri ve geçici işlerde çalışan inşaat işçileri, belirlenen yurtlarda izolasyon süreçlerini tamamlayacak.

Kırıkkale İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yunus Sezer başkanlığında üyelerin katılımı ile toplandı. Kurulda İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesi görüşülürken, mevsimlik tarım işçileri ve seyahatlere ilişkin yeni kararlar alındı.

Valilik tarafından alınan kararlara ilişkin yapılan açıklamada, "Mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Covid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmalarında; bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalınmaktadır. İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere yurt/pansiyon gibi yerlerin belirlenmesine, hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler; valiliklerce kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacaktır. Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedeli valiliklerce karşılanacaktır" denildi.

"HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar 10 gün seferden men edilecek"

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarıyla yapılacak seyahatlerde Hayat Eve Sığar (HES) kodunun zorunlu hale geldiğinin hatırlatıldığı toplantıda şu kararlar alındı:

"Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmalar (otobüs, midibüs, minibüs vb.) tarafından her türlü biletleme işlemi esnasında müşterilerden HES kodu talep edilecek ve HES kodu olmadan bilet satışı yapılmayacaktır. Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınma esnasında da yolcuların HES kodu kontrol edilecek, araca binmesinde herhangi bir sakınca olmadığı anlaşılan yolcular araçlara binebileceklerdir. Gerek bilet satışı, gerekse araca alınma esnasındaki HES kodu kontrolünde Covid-19 tanılı ya da temaslısı olduğu tespit edilen kişiler için gerekli bildirim ilgili firma yetkililerince kolluk birimlerine ve sağlık kuruluşlarına yapılacaktır. Başta trafik birimleri olmak üzere kolluk birimlerimizce HES kodu olmaksızın bilet satışı yapılmaması ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan araçlara yolcu alınmaması hususları etkin şekilde denetlenecektir. Yapılan denetimler sonucunda HES kodu olmayan yolcuya bilet satışı yapan firmalara valiler/kaymakamlar tarafından gerekli idari para cezası uygulanacak olup, HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar ise 10 gün süre ile seferden men edilecektir. Denetimler sonucunda Covid-19 tanılı veya temaslısı olduğu halde HES kodu olmadan şehirlerarası toplu taşıma araçlarıyla seyahat ettiği tespit edilen kişiler 11.09.2020 tarih ve 14810 sayılı İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesi çerçevesinde valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır."