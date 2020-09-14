Erdoğan, şehit Türk Kızılay personelinin ailesine başsağlığı diledi

HİZMETTE AKSAMA OLMAMASI KOŞULUYLA, PANDEMİ DOLAYSIYLA TALEP EDENE AYLIKSIZ İZİN VERİLMELİDİR 657 sayılı Kanunun 108'nci maddesinde yer alan aylıksız izin halleri çok sınırlı olarak düzenlenmiştir. Bu hallere pandemi gibi olağanüstü durumlar da eklenebilir. Kurumların onayına tabi olmak koşuluyla, isteyen memura 1 yıldan az olmamak koşuluyla aylıksız izin verilmesi halinde, bu uygulamanın hem Devlete yükü olmayacak hem de memurun talebi karşılanmış olacaktır.