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Karantinayı ihlal etti, meydanda polis tarafından yakalandı

Elazığ'da Korana virüs (Covid-19) testi pozitif olmasına rağmen karantinayı ihlal edip evden çıkan şahıs, polis ekipleri tarafından meydanda yakalandı. Eldivenleri olmadığı halde rahat tavırlarıyla direğe dokunan şahıs, polis gözetiminde ambulansa alınarak yurda götürülürken, hakkında da 3 bin 150 TL'lik cezai işlem uygulandı.
 14 Eylül 2020 22:24
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Karantinayı ihlal etti, meydanda polis tarafından yakalandı

Elazığ'da Korana virüs (Covid-19) testi pozitif olmasına rağmen karantinayı ihlal edip evden çıkan şahıs, polis ekipleri tarafından meydanda yakalandı. Eldivenleri olmadığı halde rahat tavırlarıyla direğe dokunan şahıs, polis gözetiminde ambulansa alınarak yurda götürülürken, hakkında da 3 bin 150 TL'lik cezai işlem uygulandı.

Olay, merkeze bağlı Çarşı Mahallesi Hürriyet Meydanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Covid-19 testi pozitif çıkan H.S., evinde 14 gün karantinaya alındı. Sağlık görevlileri kontrole gittiği şahıs evinde bulamayınca durum polise bildirdi. Mahalleye gelen polis ekipleri, çevrede yaptığı araştırmada şahsı meydanda buldu, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Bu sırada eldivenleri olmayan şahsın rahat tavırları ile direğe dokunup beklemesi ise dikkat çekti. Kısa sürede ola yerine gelen sağlık ekipleri, şahsa önce eldiven verdi ve yeni maske taktırarak ambulansa aldı.Şahıs ambulansla, Elazığ Valiliği tarafından alınan karar gereği karantina süresi bitene kadar kalacağı İzzetpaşa Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

Öte yandan şahsa pandemi kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL'lik cezai işlem uygulandığı, ayrıca yurtta kaldığı süre içerisindeki barınma masraflarının kendisinden tahsil edileceği belirtildi.
İhlas Haber Ajansı
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