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Personelin testi pozitif çıktı, PTT şubesi karantinaya alındı

Hatay'ın Samandağ ilçe merkezinde bulunan PTT şubesinde görev yapan bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından şube karantinaya alındı.
 14 Eylül 2020 22:39
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Personelin testi pozitif çıktı, PTT şubesi karantinaya alındı

Hatay'ın Samandağ ilçe merkezinde bulunan PTT şubesinde görev yapan bir personelin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından şube karantinaya alındı.

Edilinen bilgiye göre, Samandağ ilçe merkezinde bulunan PTT şubesinde görev yapan bir personelin Covid-19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilçede bulunan tek PTT şubesi kapatılarak hizmetler geçici süre ile askıya alındı. PTT şubesinin camına, ikinci bir emre kadar kapatıldığı yazısı asıldı.
İhlas Haber Ajansı
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