1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hatay Valiliğinden Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama:

Hatay Valiliğinden Afrin'deki terör saldırısına ilişkin, "9 sivilin hayatını kaybettiği, 43 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir." açıklaması yapıldı.
 14 Eylül 2020 23:12
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Hatay Valiliğinden Afrin'deki terör saldırısına ilişkin, "9 sivilin hayatını kaybettiği, 43 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir." açıklaması yapıldı.

Valiliğin internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün saat 18.00 sıralarında Afrin Merkez Zeytindalı kavşağı (kavva kavşağı) üzerinde patlama meydana gelen ve ilk belirlemeye göre bombalı araç olduğu değerlendirilen patlama neticesinde 9 sivilin hayatını kaybettiği, 43 sivilin ise çeşitli yerlerinden yaralandığı olayla ilgili araştırma ve kimlik tespitine yönelik çalışmalarımız devam etmektedir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
15 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
15 Eylül 2020 00:02		 İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik
15 Eylül 2020 00:01
Bakan Koca'dan, MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür
14 Eylül 2020 23:56		 Sözcü ve Kaftancıoğlu arasındaki Atatürk tartışması sürüyor
14 Eylül 2020 23:01
Doğu Perinçek: FETÖ 5 milyon dolar teklif etti
14 Eylül 2020 22:22		 Erdoğan, şehit Türk Kızılay personelinin ailesine başsağlığı diledi
14 Eylül 2020 22:16
Tevfik Göksu: İstanbul'da yönetim kuraklığı yaşanıyor
14 Eylül 2020 22:12		 Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile görüştü
14 Eylül 2020 21:37
Bakan Selçuk: EBA Destek Noktalarımızın sayısı 4080 oldu
14 Eylül 2020 21:17		 AFAD: Polatlı'da dağıtılan çadırlar geri alınmayacak
14 Eylül 2020 21:14
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:03 - Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 yıl sonra son verilebilir mi?00:02 - 15 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları00:00 - Memurlara özel %15 ekstra indirim23:56 - Bakan Koca'dan, MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür23:53 - Maske takmamakta diretti ama cezadan kurtulamadı23:47 - Pitbull cinsi köpekler tatilciye cehennemi yaşattı
23:45 - Karadeniz'de ABD ile Rus uçakları arasında gerilim23:37 - Ankara 2 Nolu Baro Kurucu Üyeleri: Ankara Barosu dava açamaz23:24 - Avukat gizliliği ihlal etti, soruşturma açıldı, savcıya tepki gösterdi23:19 - Sakarya Adliyesi'nde bariyer krizi! Hakim kapıda kaldı23:13 - İltihap sökücü ilacın Kovid-19 tedavi sürecini kısaltabileceği iddiası23:12 - Hatay Valiliğinden Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama:
23:01 - Sözcü ve Kaftancıoğlu arasındaki Atatürk tartışması sürüyor22:45 - Ataması yapılan 4 kaymakam görevine başladı22:39 - Personelin testi pozitif çıktı, PTT şubesi karantinaya alındı22:33 - Ünlü sanatçı koronavirüse yakalandı22:24 - Karantinayı ihlal etti, meydanda polis tarafından yakalandı
22:22 - Doğu Perinçek: FETÖ 5 milyon dolar teklif etti
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 yıl sonra son verilebilir mi?
15 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
Gazeteci, yazar Osman Akkuşak hayatını kaybetti
İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
türkiye şu an ekonomide pik yapıyor 2
14.09.2020 hatayspor vs başakşehir maçı 1
önümüzdeki 2 ay daha sert geçecek 2
ismail kartal 1
vedat muriqi 1
14.09.2020 suriye'de türk kızılay'ına saldırı 2
tecavüzcü coşkun 1
alexander sorloth 1
masterchef 1
oltan karakullukçu 1
SON İLANLAR
Sivas Sarkışla Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 12 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
Konya Kulu Belediyesi Geçici 41 İşçi Alacak
Kocaeli Derince Personel Anonim Şirketi Geçici 1 İşçi Alacak
Kırklareli Kıyıköy Belediyesi 2 İşçi Alacak
İstanbul Yeditepe Yapı Danışmanlık 48 İşçi Alacak
İstanbul Estur 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam