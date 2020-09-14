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Avukat gizliliği ihlal etti, soruşturma açıldı, savcıya tepki gösterdi

5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen, resmi bilirkişi raporunu açıkladı. Savcılık da kendisi hakkında 'soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği' gerekçesiyle soruşturma başlattı. Gizliliği ihlal eden avukat Çimen, Sözcü'ye konuşarak savcıya tepki gösterdi.
 14 Eylül 2020 23:24
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Avukat gizliliği ihlal etti, soruşturma açıldı, savcıya tepki gösterdi

Tunceli'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, gizlilik kararı olmasına rağmen bilirkişi dosyasında bazı bilgileri kamuoyu ile paylaştı. Avukat Ali Çimen hakkında "soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği" gerekçesiyle Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından inceleme başlatıldı.

Soruşturmanın gizliliğinin ihlal ettiği gerekçesiyle inceleme başlatılmasını hukuka aykırı olduğunu belirten Gülistan Doku ailesinin aile avukatı Ali Çimen şu ifadeleri kullandı;

"Ben adli yargının bir parçasıyım. Yargının, yargı makamı, savunma makamı, iddia makamı ayakları vardır. Bizde bu davanın iddia makamıyız. Gülistan Doku'nun bilirkişi raporunda 2'nci bölümünde olan suya düşme iddiasının gerçeğini yansıtmadığını kamuoyuna açıkladığım için gizliliği ihlal ettiğim iddiasıyla hakkımda bir inceleme başlatıldı.

Çimen, soruşturma kararına tepki göstererek "Savcının mesaisini onu aramaya harcaması gerekirken avukata soruşturma açarak harcamasına anlam veremedim" dedi.

Memurlar.Net
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