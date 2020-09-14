Maske takmamakta diretti ama cezadan kurtulamadı
|14 Eylül 2020 23:53
|Yazdır
İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında Alanya'da sabah başlayan denetimler akşam saatlerine kadar sürdü. İlçenin en yoğun caddelerinden Atatürk ve İskele'de gerçekleştirilen denetimlerde esnaf ve vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısı yapıldı. Denetimlere Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Sahil Güvenlik Komutanı Yüzbaşı Abdullah Çağatay Avcı ve ekipler katıldı. Caddelerde, esnaf ve vatandaşları tek tek uyaran Kaymakam Ürkmezer ve beraberindekiler, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkati etmelerini hatırlattı.
'BEN AMELİYATLIYIM, NEFES ALAMIYORUM'
Şekerhane Mahallesi Bostancıpınarı Caddesi'nde devam eden denetimler sırasında polis, T.A.'nın maske takmadığını fark etti. Polis, T.A.'yı uyarıp, takması için maske verirken, vatandaşın polise tepkisi ise şaşırttı. Polisin toplum sağlığı için maske takması konusunda uyardığı T.A., "Bu zamana kadar yoktu, bugün mü toplum sağlığı oldu? Biz niye maskeyi yanımızda taşıyoruz? Ben ameliyatlıyım, nefes alamıyorum. Sokakta bir sürü insan var takmayan" diyerek direndi. Uyarılar sonrası polisin kendisine verdiği maskeyi yarım şekilde takan, ancak ağız ve burun kısmını tam kapatmayan T.A., gözaltına alınacağını anlayınca, "Haydi ekibi çağır gelsin" diye bağırarak uzaklaşmaya çalıştı.
900 TL CEZA UYGULANDI
Polis ekiplerince gözaltına alınan T.A. emniyete götürüldü. T.A., İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar uyarınca 900 TL ceza uygulandıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İltihap sökücü ilacın Kovid-19 tedavi sürecini kısaltabileceği iddiası
14 Eylül 2020 23:13
|Personelin testi pozitif çıktı, PTT şubesi karantinaya alındı
14 Eylül 2020 22:39
|Ünlü sanatçı koronavirüse yakalandı
14 Eylül 2020 22:33
|Karantinayı ihlal etti, meydanda polis tarafından yakalandı
14 Eylül 2020 22:24
|İÜ Tıp Fakültesi Dekanı: İstanbul'da salgın yeniden başladı
14 Eylül 2020 21:34
|Dr. Silcan: Ağrılar yüzünden bağırıp çığlık attığım oldu
14 Eylül 2020 21:05
|Dr. Ahmet Erdur: Tulumun içinde 1 saat, bize 20 saat gibi
14 Eylül 2020 21:03
|İl Sağlık Müdürü'nden kentteki vakalarla ilgili açıklama
14 Eylül 2020 19:58
|DSÖ'den 'Kovid-19 son salgın olmayacak' uyarısı
14 Eylül 2020 19:50
|Vaka sayısı yeniden 1700'ün üstüne çıktı
14 Eylül 2020 19:42