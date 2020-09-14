Bakan Koca'dan, MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür
|14 Eylül 2020 23:56
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin, "Sayın Devlet Bahçeli'nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin açıklamasından bır kısmı alıntılayarak, "Sayın Devlet Bahçeli'nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum. Bu mücadele ancak milletçe başarıya ulaşabilir. Birlik olup başaracağız" ifadelerini kullandı.
Sayın Devlet Bahçeli'nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum. Bu mücadele ancak milletçe başarıya ulaşabilir. Birlik olup başaracağız. https://t.co/yy7X1eA7FEDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 14, 2020
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