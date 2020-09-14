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Bakan Koca'dan, MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin, "Sayın Devlet Bahçeli'nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum" dedi.
 14 Eylül 2020 23:56
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Bakan Koca'dan, MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına ilişkin, "Sayın Devlet Bahçeli'nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bahçeli'nin açıklamasından bır kısmı alıntılayarak, "Sayın Devlet Bahçeli'nin salgın ile mücadelemize verdikleri desteğe, hassasiyetlerine ve sağlık ordumuza gösterdikleri teveccühe teşekkür ediyorum. Bu mücadele ancak milletçe başarıya ulaşabilir. Birlik olup başaracağız" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net
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