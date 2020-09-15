Ali Babacan, ailesindeki üzücü haberi açıkladı

Babacan, "Covid-19'la on beşinci günün sonunda şikayetlerim azaldı. Bulguların da düzelme eğilimine girmesi üzerine doktorum tedavimin evde süreceğini söyledi" ifadelerini kullanırken vatandaşları da virüse karşı uyarmıştı.

Habertürk'te Kübra Par ile Açık ve Net programına katılan Babacan, ailesinde babasının ve kayınpederinin koronavirüse yakalandığını ve 3 haftadır tedavi gördüklerini açıkladı.

Tedavilerinin hastanede devam ettiğini dile getiren Babacan, "Babamla 1 aydır hiç görüşmüyorduk ama o da nereden nasıl kaptı bilemiyoruz. Yani bizim ailede biraz var. Ankara'da biraz var özel devlet hastanelerde yoğun bakımlar doldu" ifadelerini kullandı.

Ali Babacan virüsün vücudu çok kötü etkilediğini belirterek tüm vatandaşları hastalığa kapılmamak için yoğun çaba göstermeleri gerektiğini söyledi.

"Yakın çevrenizde salgına yakalanan var mıydı, nasıl bulaştığını anlayabildiniz mi?" sorusuna yanıt veren Babacan, virüsü genel merkeze olan yoğun siyasi trafik nedeniyle kaptığını düşündüğünü söyledi.

Babacan, "Bizim genel merkezimiz biliyorsunuz temmuz ayında açıldı ve genel merkezimize çok yoğun bir ziyaretçi trafiği var. Her ne kadar tedbirlerde mümkün olduğunca tüm arkadaşlarımızla beraber dikkat ediyor olsak da yine de yüzde yüz korunma yüzde yüz tedbir en azından siyasette biraz zor oluyor" diye konuştu.