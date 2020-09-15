Bursa'da DEAŞ operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bursa'da düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.
|15 Eylül 2020 01:00
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlediği operasyonda, DEAŞ terör örgütü medya yapılanmasının kayıt, montaj, basım ve dağıtım işlerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ileri sürülen A.E. gözaltına alındı.
Kocaeli'ye getirilen şüphelinin, emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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