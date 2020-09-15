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Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman il sağlık müdürleriyle görüştü.
 15 Eylül 2020 03:47
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Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara, İzmir, Kayseri, Çankırı ve Adıyaman'ın sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Vaka artışlarının sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık. İlave tedbirleri değerlendirdik. Başarı, birlikte mücadelede gizlidir" dedi.

ANKARA, İZMİR, KAYSERİ, ÇANKIRI ve ADIYAMAN'ın sağlık müdürleriyle ayrı ayrı video konferansta bir araya geldik. Vaka artışlarının sebeplerini, yoğun bakım kapasiteleri ve filyasyon oranlarını ele aldık. İlave tedbirleri değerlendirdik. BAŞARI, BİRLİKTE MÜCADELEDE GİZLİDİR.
Anadolu Ajansı
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