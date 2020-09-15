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Emet Belediye Başkanı Doğan, Koranavirüsene yakalandı

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın Korona virüs (kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
 15 Eylül 2020 05:34
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Emet Belediye Başkanı Doğan, Koranavirüsene yakalandı

Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın Korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Daha önce test yaptıran ve sonuçlatı negatif çıkan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın, ikinci kez yapılan (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın testlerinin pozitif çıkması üzerine, ilçe filyasyon ekipleri yoğun bir çalışma gerçekleştirerek, başkanın yoğun temasta bulunduğu kişilere ulaşarak gerekli çalışmaları gece yarısı tamamladı. Filyasyon ekipleri tedbir karantinası uygulamalarınada başlarken, öncelike AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık'ın testlerinin yapıldığı ve sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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