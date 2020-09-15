Emet Belediye Başkanı Doğan, Koranavirüsene yakalandı
Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın Korona virüs (kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
|15 Eylül 2020 05:34
|Yazdır
Kütahya'nın Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın Korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Daha önce test yaptıran ve sonuçlatı negatif çıkan Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın, ikinci kez yapılan (Covid-19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan'ın testlerinin pozitif çıkması üzerine, ilçe filyasyon ekipleri yoğun bir çalışma gerçekleştirerek, başkanın yoğun temasta bulunduğu kişilere ulaşarak gerekli çalışmaları gece yarısı tamamladı. Filyasyon ekipleri tedbir karantinası uygulamalarınada başlarken, öncelike AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık'ın testlerinin yapıldığı ve sonuçlarının negatif çıktığı öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Balın artık tadı kaçtı
15 Eylül 2020 07:35
|Hobi için parçalamaya son: Tarım arazilerine yapılanlar tek tek yıkılacak
15 Eylül 2020 07:15
|Meteorolojiden iki bölgeye kuvvetli rüzgar uyarısı: Haritalı
15 Eylül 2020 07:04
|Ali Babacan, ailesindeki üzücü haberi açıkladı
15 Eylül 2020 00:42
|Öğretim görevlisi direnişin simgesi 'Maskeli Şebnem' lösemiye yenik düştü
15 Eylül 2020 00:25
|Gazeteci, yazar Osman Akkuşak hayatını kaybetti
15 Eylül 2020 00:04
|Maske takmamakta diretti ama cezadan kurtulamadı
14 Eylül 2020 23:53
|İltihap sökücü ilacın Kovid-19 tedavi sürecini kısaltabileceği iddiası
14 Eylül 2020 23:13
|Personelin testi pozitif çıktı, PTT şubesi karantinaya alındı
14 Eylül 2020 22:39
|Ünlü sanatçı koronavirüse yakalandı
14 Eylül 2020 22:33