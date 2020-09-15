ABD Türkiye'yi çevreliyor

ABD, Türkiye'ye karşı hasmane bir adım daha atarak Rumlarla askeri anlaşmaya imza attı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, eylül ayının başında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis'i telefonla arayarak silah ambargosunun kaldırıldığını haber verdi. Ardından 12 Eylül'de adayı ziyaret eden Pompeo, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis'le Rum Başkanlık Sarayı'nda görüştü. Görüşme çerçevesinde CYCLOPS (Cyprus Center for Land, Open Seas and Port Security) adı altında güvenlik eğitim merkezi kurulmasını da kapsayan ABD-Güney Kıbrıs güvenlik ve savunma konularında 'Karşılıklı Anlayış Memorandumu' imzalandı.

FİNANSMANI SAĞLAYACAK

CYCLOPS "Kıbrıs Kara, Açık Deniz ve Liman Güvenliği" merkezinin inşaat ve işleyişi için ilk finansmanı ABD hükümeti sağlayacak. Memoranduma göre merkezin sahibi Rum yönetimi olacak. Bu çerçevede ABD teknik bilgi ve malzeme sağlayacak, Rum eğitmenlerin başka devletlerden muadil yetkilileri eğitecek bilgi ve beceri kazanmaları için eğitilmesini sağlayacak. Rum tarafında kurulacak merkezde sınır denetimi ve güvenlik, liman güvenliği, karada ve denizde gümrük denetimi, özel laboratuarda Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer madde yönetimi ve siber güvenlik konularında eğitim verilecek. Rum yönetimi merkezin ve altyapılarının inşa edileceği yeri sağlayacak. Rum Dışişleri Bakanlığı Larnaka Belediyesinin işbirliğinde merkezin inşa edileceği yeri belirledi. Merkez Larnaka Havalimanı yakınında, McKenzy bölgesinde inşa edilecek.

ABD ÖZEL KUVVETLERİ GKRY'DE

ABD donanması özel kuvvetlerine mensup savaş gemileri Güney Kıbrıs'ta bulunurken, iki gün önce başlayan tatbikat 20 Eylül'e kadar devam edecek. Rum Milli Muhafız Ordusu ile (RMMO) ortak tatbikatlara katılmak için ABD Donanması özel kuvvetlerine mensup savaş gemileri Güney Kıbrıs'ta yer aldı. Aynı zaman içerisinde ABD, Yunanistan ile de bir tatbikat gerçekleştiriyor. ABD'ye ait Abrams tankları ile Yunan ordusuna ait Leopard tankları İskeçe Kayalar'da ortak tatbikat ve yarış yapacak.

BATI TRAKYA'DA İLK

Batı Trakya'da ilk kez ABD ordusuna ait tanklar Yunan ordusuna ait tanklar ile ortaklaşa atış ve tatbikat gerçekleştiriyor. Tatbikat 14-18 Eylül 2020 tarihleri arasında İskeçe'nin Kayalar bölgesinde bulunan atış tatbikat alanında gerçekleştirilecek.Tatbikatta ABD ordusuna ait M1A2 Abrams tankları ve Yunan ordusuna ait LEO2HEL ile LEO2A4 tankları hareket halinde sabit hedeflere yönelik atışlar gerçekleştirecek.

İSRAİL'LE "LASON" TATBİKATI

Rum Milli Muhafız Ordusu ile İsrail Silahlı Kuvvetleri arasında dün de "LASON" kod adlı tatbikat başladı. Bir hafta sürecek tatbikata İsrail savaş uçakları da katılıyor. Tatbikat, Güney Kıbrıs açıkları ile kıyılarında aynı zamanda Baf bölgesinde icra edilecek.

İncirlik'i taşıyacak

Türkiye'nin İncirlik üssünü elinde bir koz olarak tutmasını istemeyen ABD, Yunanistan'ı alternatif görüyor. ABD'li Cumhuriyetçi senatör Ron Johnson, Washington'un Ankara'nın "rahatsız edici" politikaları nedeniyle İncirlik Hava Üssü'ndeki askerlerini bir Yunan adasına taşımayı düşündüğünü kaydetti.

PLAN HAZIRLAMALIYIZ

Senato Dış İlişkiler Komitesi Avrupa Şubesi Başkanı ve Wisconsin Senatörü Ron Johnson, Washington Examiner'a verdiği demeçte, "İncirlik'te ne olacağını bilmiyoruz. En iyisini umuyoruz, ama en kötü durum senaryosu için bir plan hazırlamalıyız. Bu geri çekilme, ABD ile NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olan ülke arasındaki güven dengesinde büyük bir değişime işaret edebilir. Erdoğan, geçmişte Amerikalıları İncirlik'ten atabileceğini; 50 kadar nükleer savaş başlığının bölgede yeni bir eve ihtiyaç duyabileceğini ifade etmekten çekinmedi" dedi.

ALTERNATİFİMİZ YUNANİSTAN

Johnson, "İncirlik'ten olası bir çıkış yapmayı düşünürken, hali hazırda Yunanistan'a alternatif olarak bakıyoruz" dedi. Dedeağaç'ı ziyaret eden Avrupa Merkez Kuvvetleri Komutanlığı'nda komutan yardımcısı olarak görev yapan eski Hava Kuvvetleri Generali Chuck Wald, Amerika'nın İncirlik Üssü'nde nükleer bomba bulundurduğunu ve Türkiye'de anti Amerikancılığın artması nedeniyle nükleer bombaların İtalya'ya, 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın da Yunan topraklarına sevk edilmesi gerektiğini söyledi.

BİR TAŞLA İKİ KUŞ

İncirlik için alternatifin Kıbrıs ve Yunanistan olduğunu belirten Chuck Wald, "Yunanlar, son birkaç yıldır daha derin bir ABD askeri varlığı için haykırıyor ve giderek artan bir şekilde NATO içinde daha önemli bir rol istediklerini gösteriyorlar. Bu nedenle 39'uncu Kanat Komutanlığı'nı Yunan topraklarına yerleştirerek, bir taşla iki kuş vurulmuş olacak" dedi.

Barışa hizmet etmeyecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile ABD arasında imzalanan mutabakat muhtırasına tepki gösterdi. Aksoy, 12 Eylül'de GKRY ile ABD arasında imzalanan ve GKRY'de "Kara, Açık Denizler ve Liman Güvenliği Merkezi" kurulmasını öngören mutabakat muhtırasının Kıbrıs Türk tarafını yok saydığını belirtti. "Bu mutabakat muhtırası, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrara hizmet etmeyecek ve Kıbrıs meselesinin çözümüne de zarar verecektir" ifadesini kullanan Aksoy, ABD'nin son dönemde GKRY'ye silah ambargosunu kaldırması ve Rum tarafını askeri eğitim programına (IMET) dahil etmek suretiyle attığı adımların Ada'da bulunan iki halk arasındaki dengeyi bozduğunu ve Doğu Akdeniz'de gerginliği arttırdığını kaydetti. Aksoy, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, teamülleri hilafına Ada'yı ziyareti sırasında Kıbrıs Türk tarafıyla görüşmemesinin de bu bakımdan dikkat çekici olduğunu belirterek, şunları ifade etti: "ABD'yi, Kıbrıs Adası'nda geleneksel olarak sürdürdüğü tarafsızlık politikasına geri dönmeye ve Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik çabalara katkıda bulunmaya davet ediyoruz."

Talha Menteş