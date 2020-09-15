Seçim Kanununda sona gelindi: Baraj düşecek
|15 Eylül 2020 06:55
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında kurulan komisyon, Seçim Kanunu ve siyasi partilere ilişkin mevzuatta değişiklik yapılmasıyla ilgili çalışmalarında sona geldi. Ekim ayına kadar tamamlanması planlanan taslak metin, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
Edinilen bilgilere göre AK Parti milletvekili transferiyle ilgili diğer ülkelerdeki sistemleri tek tek inceledi. Bu kapsamda, milletvekillerinin başka partiye geçmesinin önünü kesecek bir düzenlemeye gidilmeyecek. Ancak, başka partiye geçen milletvekili, grup kurma sayısına dahil edilmeyecek.
AK Parti kurmayları "Seçimden sonra gruplar oluşsun ve bütün dönem o kabul edilsin. Gruptan çıkan bir milletvekili başka partide grup kurma sayısına dahil edilmesin. Yirmi kişi bile olsalar grup kuramayacaklar. Yani, grup kurma hakları yasaklanacak. Böylece milletvekilinin iradesine engel konulmamış oluyor. Avrupa'da da örnekleri var" dedi.
SEÇİM BARAJI DÜŞECEK
Yine, seçim barajının düşürülüp düşürülmemesi konusunda da nasıl bir yol izleneceğine dair yürütülen çalışmalar devam ediyor. AK Parti, seçime ittifak yapmadan girecek partiler için, barajının yüzde 5 ya da 7'ye çekilmesi üzerinde duruyor. Parti kaynakları, barajın yüzde 5'e çekilmesinin ağır bastığını ifade etti.
'ONLİNE KONGRE' DÖNEMİ
Öte yandan, korona virüs salgını dolayısıyla bir çok toplu etkinliğin online olarak yapıldığı, ancak partilerin kongrelerini online olarak yapamadığı konusu da gündeme geldi. Bunun önüne geçebilmek için Siyasi Partiler Kanunu'na 'Kongrelerin, online olarak yapılabilmesi' için bir madde eklenecek. Ayrıca, AK Parti'nin, muhtemel bir salgın ya da başka durumlarda, seçimlerin de online yapılabilmesi için çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.
EBRU KARATOSUN
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