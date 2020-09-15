1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Seçim Kanununda sona gelindi: Baraj düşecek

AK Parti, seçime ittifak yapmadan girecek partiler için, barajının yüzde 5 ya da 7'ye çekilmesi üzerinde duruyor. Parti kaynakları, barajın yüzde 5'e çekilmesinin ağır bastığını ifade etti.
 15 Eylül 2020 06:55
Yazdır
Seçim Kanununda sona gelindi: Baraj düşecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında kurulan komisyon, Seçim Kanunu ve siyasi partilere ilişkin mevzuatta değişiklik yapılmasıyla ilgili çalışmalarında sona geldi. Ekim ayına kadar tamamlanması planlanan taslak metin, önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Edinilen bilgilere göre AK Parti milletvekili transferiyle ilgili diğer ülkelerdeki sistemleri tek tek inceledi. Bu kapsamda, milletvekillerinin başka partiye geçmesinin önünü kesecek bir düzenlemeye gidilmeyecek. Ancak, başka partiye geçen milletvekili, grup kurma sayısına dahil edilmeyecek.

AK Parti kurmayları "Seçimden sonra gruplar oluşsun ve bütün dönem o kabul edilsin. Gruptan çıkan bir milletvekili başka partide grup kurma sayısına dahil edilmesin. Yirmi kişi bile olsalar grup kuramayacaklar. Yani, grup kurma hakları yasaklanacak. Böylece milletvekilinin iradesine engel konulmamış oluyor. Avrupa'da da örnekleri var" dedi.

SEÇİM BARAJI DÜŞECEK

Yine, seçim barajının düşürülüp düşürülmemesi konusunda da nasıl bir yol izleneceğine dair yürütülen çalışmalar devam ediyor. AK Parti, seçime ittifak yapmadan girecek partiler için, barajının yüzde 5 ya da 7'ye çekilmesi üzerinde duruyor. Parti kaynakları, barajın yüzde 5'e çekilmesinin ağır bastığını ifade etti.

'ONLİNE KONGRE' DÖNEMİ

Öte yandan, korona virüs salgını dolayısıyla bir çok toplu etkinliğin online olarak yapıldığı, ancak partilerin kongrelerini online olarak yapamadığı konusu da gündeme geldi. Bunun önüne geçebilmek için Siyasi Partiler Kanunu'na 'Kongrelerin, online olarak yapılabilmesi' için bir madde eklenecek. Ayrıca, AK Parti'nin, muhtemel bir salgın ya da başka durumlarda, seçimlerin de online yapılabilmesi için çalışmalar yürüttüğü öğrenildi.

EBRU KARATOSUN
Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
ABD Türkiye'yi çevreliyor
15 Eylül 2020 06:49		 Atatürk CHP'yi böldü
15 Eylül 2020 06:41
Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü
15 Eylül 2020 03:47		 15 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
15 Eylül 2020 00:02
İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik
15 Eylül 2020 00:01		 Bakan Koca'dan, MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür
14 Eylül 2020 23:56
Hatay Valiliğinden Afrin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama:
14 Eylül 2020 23:12		 Sözcü ve Kaftancıoğlu arasındaki Atatürk tartışması sürüyor
14 Eylül 2020 23:01
Doğu Perinçek: FETÖ 5 milyon dolar teklif etti
14 Eylül 2020 22:22		 Erdoğan, şehit Türk Kızılay personelinin ailesine başsağlığı diledi
14 Eylül 2020 22:16
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:35 - Balın artık tadı kaçtı07:26 - Yeni baroya e-imza engeli07:15 - Hobi için parçalamaya son: Tarım arazilerine yapılanlar tek tek yıkılacak07:04 - Meteorolojiden iki bölgeye kuvvetli rüzgar uyarısı: Haritalı06:55 - Seçim Kanununda sona gelindi: Baraj düşecek06:49 - ABD Türkiye'yi çevreliyor
06:41 - Atatürk CHP'yi böldü06:30 - İzmir'de kaçak kazı faciası: 2 ölü, 3 yaralı06:19 - Başkentte bir kişi tartıştığı ailesinin evini kundakladı05:34 - Emet Belediye Başkanı Doğan, Koranavirüsene yakalandı03:47 - Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü01:00 - Bursa'da DEAŞ operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
00:42 - Ali Babacan, ailesindeki üzücü haberi açıkladı00:25 - Öğretim görevlisi direnişin simgesi 'Maskeli Şebnem' lösemiye yenik düştü00:04 - Gazeteci, yazar Osman Akkuşak hayatını kaybetti00:03 - Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 yıl sonra son verilebilir mi?00:02 - 15 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
00:01 - İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan, ailesindeki üzücü haberi açıkladı
Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 yıl sonra son verilebilir mi?
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Öğretim görevlisi direnişin simgesi 'Maskeli Şebnem' lösemiye yenik düştü
ABD Türkiye'yi çevreliyor
Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Seçim Kanununda sona gelindi: Baraj düşecek
Gazeteci, yazar Osman Akkuşak hayatını kaybetti
İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik
15 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
önümüzdeki 2 ay daha sert geçecek 2
kısa çalışma ödeneği 2
hiç havamda değilim 1
13.09.2020 trabzonspor vs beşiktaş maçı 1
şehitkamil hastanesi'ne 100 kişinin saldırması 1
14.09.2020 süleyman soylu'nun açıklamaları 1
oltan karakullukçu 1
işçi çıkarma yasağı 1
14.09.2020 suriye'de türk kızılay'ına saldırı 2
türkiye şu an ekonomide pik yapıyor 1
SON İLANLAR
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Sarkışla Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 12 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam