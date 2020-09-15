1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Hobi için parçalamaya son: Tarım arazilerine yapılanlar tek tek yıkılacak

Tarım arazilerinin hobi bahçeleri için bölünmesine engel olacak düzenleme gün sayıyor. AK Parti teklifini bu yasama yılında yasalaştıracak.
 15 Eylül 2020 07:15
Yazdır
Hobi için parçalamaya son: Tarım arazilerine yapılanlar tek tek yıkılacak

1Ekim'de yeni yasama yılına başlayacak TBMM'de AK Parti çalışma takvimini netleştirmeye başladı. Genel Kurulu'nda öncelikli olarak komisyonda kabul edilen tarım arazilerinin hobi bahçeleri gibi uygulamalarla bölünmesinin engellenmesi, sahipli arazilerde izinsiz ağaç kesimiyle ilgili cezaların artırılması, makaron, yaprak sigara kağıdı, sigara filtresi ve alkol üretimi, satışının Tarım ve Orman Bakanlığının denetimine alınması, taklit ve tağşiş ürünleri üreten ve piyasaya arz edenlere yönelik yaptırımların ağırlaştırılmasını da içeren kanun teklifi ele alınacak.

METREKARESİ İÇİN 10 TL CEZA

Komisyonda kabul edilen yasa teklifine göre tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine aykırılık durumunda uygulanan yaptırımlar caydırıcı hale getirilecek. Tarımsal amaçlı arazi kullanımlarında, tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerine uyulması zorunlu olacak. Bu plan veya projelere aykırı hareket edilmesi halinde valilikçe resen tespit yaptırılarak sorumlulara 1000 liradan az olmamak kaydıyla bozulan arazinin her metrekaresi için 10 lira idari para cezası uygulanarak projeye uygunluk sağlanması için azami 2 ay süre verilecek. Büyük ova koruma alanlarındaki bu cezalar iki katı olarak uygulanacak. Bu sürenin sonunda aykırı kullanım devam ederse valilikçe faaliyet durdurulacak ve belirlenen bu idari para cezası üç katı olacak.

BÜYÜK ARAZİYİ DE BÖLÜYOR

İzinsiz bütün yapılar, masrafları Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanmak kaydıyla bir ay içinde belediyeler veya il özel idarelerince yıkılacak ve taşınmazlar tarımsal üretime uygun hale getirilecek. Arazinin tarımsal üretime uygun hale getirilmesi için yıkım ve temizleme masrafları, sorumlulardan Tarım ve Orman Bakanlığınca genel hükümlere göre tahsil edilecek. Hakkında yıkım kararı alınmış olmasına rağmen bir ay içinde belediye veya il özel idarelerince yıkılmayan yapılar, yıkım masrafları Tarım ve Orman Bakanlığınca karşılanmak üzere bakanlık tarafından yıkılabilecek veya yıktırılabilecek.

Fazlı Şahan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Balın artık tadı kaçtı
15 Eylül 2020 07:35		 Meteorolojiden iki bölgeye kuvvetli rüzgar uyarısı: Haritalı
15 Eylül 2020 07:04
Emet Belediye Başkanı Doğan, Koranavirüsene yakalandı
15 Eylül 2020 05:34		 Ali Babacan, ailesindeki üzücü haberi açıkladı
15 Eylül 2020 00:42
Öğretim görevlisi direnişin simgesi 'Maskeli Şebnem' lösemiye yenik düştü
15 Eylül 2020 00:25		 Gazeteci, yazar Osman Akkuşak hayatını kaybetti
15 Eylül 2020 00:04
Maske takmamakta diretti ama cezadan kurtulamadı
14 Eylül 2020 23:53		 İltihap sökücü ilacın Kovid-19 tedavi sürecini kısaltabileceği iddiası
14 Eylül 2020 23:13
Personelin testi pozitif çıktı, PTT şubesi karantinaya alındı
14 Eylül 2020 22:39		 Ünlü sanatçı koronavirüse yakalandı
14 Eylül 2020 22:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:35 - Balın artık tadı kaçtı07:26 - Yeni baroya e-imza engeli07:15 - Hobi için parçalamaya son: Tarım arazilerine yapılanlar tek tek yıkılacak07:04 - Meteorolojiden iki bölgeye kuvvetli rüzgar uyarısı: Haritalı06:55 - Seçim Kanununda sona gelindi: Baraj düşecek06:49 - ABD Türkiye'yi çevreliyor
06:41 - Atatürk CHP'yi böldü06:30 - İzmir'de kaçak kazı faciası: 2 ölü, 3 yaralı06:19 - Başkentte bir kişi tartıştığı ailesinin evini kundakladı05:34 - Emet Belediye Başkanı Doğan, Koranavirüsene yakalandı03:47 - Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü01:00 - Bursa'da DEAŞ operasyonu: 1 şüpheli yakalandı
00:42 - Ali Babacan, ailesindeki üzücü haberi açıkladı00:25 - Öğretim görevlisi direnişin simgesi 'Maskeli Şebnem' lösemiye yenik düştü00:04 - Gazeteci, yazar Osman Akkuşak hayatını kaybetti00:03 - Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 yıl sonra son verilebilir mi?00:02 - 15 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
00:01 - İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan, ailesindeki üzücü haberi açıkladı
Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 yıl sonra son verilebilir mi?
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Öğretim görevlisi direnişin simgesi 'Maskeli Şebnem' lösemiye yenik düştü
ABD Türkiye'yi çevreliyor
Bakan Koca, 5 ilin sağlık müdürü ile görüştü
Seçim Kanununda sona gelindi: Baraj düşecek
Gazeteci, yazar Osman Akkuşak hayatını kaybetti
İmar Planı Değişikliğine Dair Değer Artış Payı Hakkında Yönetmelik
15 Eylül 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şehitkamil hastanesi'ne 100 kişinin saldırması 1
masterchef 1
corona sebebiyle oluşan akraba küslükleri 2
oltan karakullukçu 1
tecavüzcü coşkun 1
13.09.2020 trabzonspor vs beşiktaş maçı 1
türkiye şu an ekonomide pik yapıyor 1
14.09.2020 hatayspor vs başakşehir maçı 1
hiç havamda değilim 1
14.09.2020 suriye'de türk kızılay'ına saldırı 2
SON İLANLAR
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Sarkışla Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 12 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 1 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam