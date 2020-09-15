'Evlatlığın mirasçı olma hakkı yok'
|15 Eylül 2020 07:46
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Diyanet İşleri Başkanlığı, aylık olarak yayımlanan Diyanet Dergisi'nin "Diyanet'e Soralım" köşesinde vatandaşların sorularını yanıtladı.
Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre; Yeğenini evlat edinen ve resmiyette tek varis olarak onu bırakan kimsenin vefatından sonra, ölenin kardeşlerinin dinen bu maldan hak alıp alamayacakları yönündeki soruya Diyanet, şu yanıtı verdi: "Dinimizde hukuki birtakım sonuçlar doğuran bir evlatlık müessesesi yoktur.
Kur'an-ı Kerim'e göre evlatlıklar öz çocuk gibi olmayıp (Ahzab, 33/4.), evlatlık olarak büyütülen çocukla, evlat edinenler arasında birbirlerine mirasçı olma hakkı da söz konusu değildir. (Kurtubi, el-Cami', XVII, 57.) Dolayısıyla bu durumdaki bir kimse öldüğünde, onun dinen gerçek mirasçıları kardeşleridir.
Ancak taraflar birbirlerine hibe ve mal varlığının üçte birinden fazla olmamak şartıyla vasiyet yolu ile mal bırakabilirler. (Buhari, Vesaya, 3.)"
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