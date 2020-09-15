Meclis girişine 'canlı bomba' tespit sistemi
|15 Eylül 2020 07:55
|Yazdır
Son dönem gerçekleştirilen operasyonlarda önemli kayıplar veren DAEŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin Türkiye'nin önemli kurumlarını hedef alabileceğine yönelik istihbarat bu yöndeki çalışmayı hızlandırdı. Bu kapsamda ilk demo uygulaması gerçekleştirldi.
Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; ziyaretçi kapısının girişinin dış bölümüne yerleştirilmesi planlanan tarama cihazıyla canlı bomba olup olmadığı belirlenecek ve sistem uyarısıyla eylemci kampüse girmeden kısa süre içinde etkisiz hale getirilecek.
Yetkililer canlı bombanın en dış alanda tespitinin önemli olduğunu vurgularken, "Çünkü 3 ve 5 saniye içinde patlatma için karar veriliyor" ifadelerini kullandılar.
Devreye alınması planlanan sistem, silahları ve canlı bombaları algılayabilen elektromanyetik sensörler ve aktif milimetre dalga (MMW) teknolojiyle, metal veya metal olmayan silahların eylemcinin vücudunun hangi bölgesinde olduğuna ilişkin renklendirme yaparak uyarı verecek.
Sistem kalp pili gibi tıbbi cihaz kullananlar, hamileler ve çocuklar da dahil herkesi sağlık riski oluşturmadan güvenle tarayabilecek.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|'Evet' diyeceği sırada arkadaşının açtığı şarkı ile damat şoka girdi
15 Eylül 2020 09:25
|İstanbul'daki gazete büfelerine yüzde 500 zam
15 Eylül 2020 08:52
|Tükenmişlik sendromuna karşı yürüyüş tavsiyesi
15 Eylül 2020 08:49
|Koronavirüsü yenen aile hekiminden 'taziye ve düğün' uyarısı
15 Eylül 2020 08:46
|Bilim Kurulu üyesi uyardı: Sıkı tedbirler gündeme gelebilir
15 Eylül 2020 08:20
|'Evlatlığın mirasçı olma hakkı yok'
15 Eylül 2020 07:46
|Elazığ balının tadı artık kaçtı
15 Eylül 2020 07:35
|Hobi için parçalamaya son: Tarım arazilerine yapılanlar tek tek yıkılacak
15 Eylül 2020 07:15
|Meteorolojiden iki bölgeye kuvvetli rüzgar uyarısı: Haritalı
15 Eylül 2020 07:04
|Emet Belediye Başkanı Doğan, Koranavirüsene yakalandı
15 Eylül 2020 05:34