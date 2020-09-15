10 ilde bulunan 44 taşınmaz özelleştirilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), 10 ilde bulunan 44 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.
|15 Eylül 2020 08:15
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), 10 ilde bulunan 44 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.
Özelleştirme süreçlerine yönelik ÖİB'nin yatırımcılara ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Aydın, Ankara, Erzincan, Van, Kayseri, Nevşehir, Yalova, Erzurum, İzmir ve Muğla'da bulunan toplam 44 taşınmaza ilişkin satış ihaleleri, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak.
Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırmayla sonuçlandırılabilecek.
3 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Ataması yapılan 4 kaymakam görevine başladı
14 Eylül 2020 22:45
|Karantinayı ihlal etti, meydanda polis tarafından yakalandı
14 Eylül 2020 22:24
|Farklı illerdeki geçici işçiler yurtlarda izole edilecek
14 Eylül 2020 22:05
|Yasa dışı yayın yapan 68 bahis sitesine erişim engeli
14 Eylül 2020 20:52
|Haseki Hastanesi'nin Fatih'teki binası yıkılıyor
14 Eylül 2020 19:20
|Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün yasaklandı
14 Eylül 2020 19:13
|Kadıköy Belediyesi'nin koyduğu heykel kimseye benzemiyor
14 Eylül 2020 18:15
|5 ilden yeni karantina haberleri geldi
14 Eylül 2020 17:17
|Vali Yerlikaya'dan 'kademeli mesai' açıklaması
14 Eylül 2020 17:03
|Online derste sigara içen öğretmene soruşturma
14 Eylül 2020 16:52