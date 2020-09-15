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Didim'de başka kurbanlar da var

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve CHP'li Meclis Üyeleri Öner Ç. ile Ali Ç.'nin cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen S.T. adlı kadın, dün adliyeye giderek suç duyurusunda bulundu. Olayı soruşturan İçişleri müfettişleri de raporu savcılığa teslim etti.
 15 Eylül 2020 08:33
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Didim Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Deniz Atabay ile başkan yardımcısı Öznur G., meclis üyeleri Ali Ç. ve Öner Ç. tarafından cinsel saldırıya uğrayan S.T. dün savcılığa suç duyurusunda bulundu. S.T., verdiği ifadedede 2 ay süren cinsel saldırıyı anlattı. Diğer taraftan İçişleri Bakanlığı da başlattığı soruşturmayı tamamladı. Savcılığa teslim edilen raporda tecavüz mağduru S.T.'nin ifadeleriyle saldırı süreci tek tek anlatıldı.

ŞANTAJ VE TEHDİT VAR

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Avukat Murat Sultansu, "İddialar çok vahim. Biraz da sıkıntılı bir durum var. Müvekkilin kimliğinin açığa çıkmaması için gizlilik kararı aldırdık. İfademizi ayrıntılı bir şekilde verdik. Birkaç kez tekrarlanan bir olay söz konusu. Bunun yanı sıra şantaj ve tehdit de var. Müvekkilimin bu kadar beklemesinin nedeni suçun çok ağır iddialar içeriyor olması" dedi.

Görüntülerin ailesine izletilmesi korkusuyla ses çıkaramadığını söyleyen S.T., "Bundan sonra yaklaşık iki ay boyunca A.Ç. beni aradı ve aynı çiftlik evine götürdü. Bu kişiler birbirlerine kadın giysileri giydirip, alkol ve kokain alıp, sapıkça fanteziler yapıyorlardı. A.Ç.'nin işi görüntü çekmekti. Bu yüzden ona 'Kadraj A.' diyorlardı. İki ay boyunca annemin ve oğlumun duymasından korktuğum için katlandım. Konuşmalarında başka kadınlara da benzer şeyler yaptıklarını söylüyorlardı. Bir süre sonra aramaları seyrekleşti. Ben de bunu fırsat bilip numaramı değiştirdim ardından da İzmir'e arkadaşımın yanına geldim. Vücudumdaki morluklar görünmesin diye hep uzun kollu giysiler giyiyordum" dedi.

TECAVÜZ ÇİFTLİĞİ

Mağdur S.T.'nin, müfettişlere verdiği ifadede, cinsel saldırının kayda alındığını ve bu görüntüleri oğluna gösterilmekle tehdit edildiğini söyledi. 4 yıl önce iş istemek için Atabay'la görüşmek için belediyeye gittiğini anlatan S.T., adresinden alınıp bir çiftlik evine götürüldüğünü, alkol ve uyuşturucu ile kendinden geçtiğini anlattı. S.T., "Atabay ile Ö.Ç. zorla benimle oldu. Bu esnada A.Ç'nin de video çektiğini gördüm. Daha sonra bu video ile tehdit edildim" dedi.

ERTAN GÜRCANER
Sabah
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