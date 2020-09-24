İlçede görevli memur il merkezinden rapor alabilir mi?

Soru: Eşim Adıyaman Gölbaşı ilçesinde görevli, ben de merkezde başka kurumda memurum. Eşim Adıyaman merkezden rapor alınca poliklinik veya acil farketmeksizin ilçeden Gölbaşından almalısınız deniliyor. Aynı il sınırı içinde böyle bir kısıtlama olur mu? Adıyaman merkezde ikamet ediyoruz.

Cevap: Devlet memurlarının hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği, raporların süreleri ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usül ve esaslar Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile düzenlemektir.

Yönetmeliğin 7. maddesinin altıncı fıkrasında, hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanuni izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç , memuriyet mahallindeki veya hastanın sevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır. Aynı maddenin beşinci fıkrasında ise, "Bu Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usül ve esaslara uygun olmaması halinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür. Bildirim yapıldığı halde görevlerine başlamayan memurlar izinsiz ve özürsüz olarak görevlerini terk etmiş sayılarak haklarında 657 sayılı Kanun ve özel kanunların ilgili hükümleri uyarınca işlem yapılır." denilmektedir.

Yukarıdaki hükümlerden memuriyet mahalli dışından alınan raporlar karşılığında hastalık izni verilebilmesi için raporun;

- Başka bir yerde geçici görevdeyken,

- Kanuni izinler kullanılırken,

- Acil durumlarda,

- Hastanın sevkinin yapıldığı başka bir yerden,

alınmış olması gerektiğini anlıyoruz. Bu haller dışında memuriyet mahalli dışından rapor alınması usule aykırı rapor tanımı kapsamına girmekte olup, usule aykırı raporlar karşılığında hastalık izni verilemeyecektir.

Burada memuriyet mahallinin de tanımının yapılması gerekiyor. Memuriyet mahalli genel olarak harcırah uygulamalarında karşımıza çıkmakta olup, tanımı da harcırah mevzuatında yapılmıştır. Harcırah Kanununda yer alan tanımla ilgili ortaya çıkan tereddütleri gidermek amacıyla yürürlüğe konulan 41 Seri Numaralı Harcırah Kanunu Genel Tebliği büyükşehirler ile diğer iller bakımından farklı memuriyet mahalli tanımı yapmıştır. Detayları Tebliğ hükümlerine bırakmakla birlikte konumuz bakımından açıklayacak olursak örneğin; Ankara ilinde Çankaya ilçesinde görevli olup Keçiörende ikamet eden bir memurun Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut ilçelerinden aldığı rapor karşılığında hastalık izni verilebilecek iken Polatlı veya Nallıhandan alınan bir rapor usule aykırı olacak ve hastalık iznine çevrilmeyecektir.

Büyükşehir belediyesi olmayan bir ili örnek verecek olursak, örneğin Çorum il merkezinde görevli ve burada ikamet eden bir memur hastalık izni kullanabilmek için istisnalar dışında raporu il merkezindeki sağlık hizmet sunucularından almak durumundadır. Bu memurun Sungurlu veya Osmancık ilçelerinden alacağı rapor usule aykırı olacaktır.

Ayrıca ikamet ettiği ve görev yaptığı yerler farklı olan memur her iki yerden de rapor alabilecek bu raporlar karşılığında hastalık izni kullanabilecektir. Buna göre Adıyaman Merkezde ikamet eden ve Gölbaşı ilçesinde görev yapan memurun her iki yerden alacağı rapor da usule uygun olacak, ancak Besni ilçesinden alınan rapor usule aykırı olacaktır. Kanuni izin kullanılırken alınan raporlar ile acil servislerden alınan raporlar ise hangi yerleşim yerinden alınırsa alınsın usule uygun olup, bu raporlar karşılığında hastalık izni verilmelidir.