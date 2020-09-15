1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Evet' diyeceği sırada arkadaşının açtığı şarkı ile damat şoka girdi

Adana'da, yeni tip koronavirüs tedbirleri nedeniyle düğünlerin yasaklanması üzerine Murat Kasap (31) ile İpek Yıldırım (24) çiftinin düğünü, planlanan tarihten geç yapıldı. Törende nikah memurunun, "Evliliği kabul ediyor musunuz?" sorusuna damadın "Sonsuza kadar evet" diye cevap verdiği sırada arkadaşlarının Müslüm Gürses'in 'Son pişmanlık neye yarar' şarkısını açması, komik anlar yaşattı.
 15 Eylül 2020 09:25
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Ceyhan ilçesinde öğretmenlik yapan Murat Kasap ile İpek Yıldırım çifti, evlenmeye karar verdi. 29 Ağustos'a düğün ve nikah için gün alan çift, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında düğünlerin yasaklanması üzerine, bu tarihi ertelemek zorunda kaldı. Bir süre bekledikten sonra 5 Eylül gününe nikah tarihi alan çift, pistte ilk danslarını yaptıktan sonra nikah törenine geçti. Bu sırada Murat Kasap, nikah memurunun "Evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna cevap verdiği sırada, çiftin arkadaşları Erdi Uçman ile Denizhan Kırgıl, Müslüm Gürses'in 'Olmadı Yar' adlı şarkısını açtırdı. Gürses'in 'Son pişmanlık, neye yarar?' sözleri eşliğinde nikah memurunun sorusuna "Sonsuza kadar evet" diyen Murat Kasap, eşi İpek Yıldırım ve davetliler, arkadaşlarının bu şakasına uzun süre güldü.

'ŞAKADAN HABERİMİZ YOKTU'

Sıkıntılı geçen düğün sürecinin ardından nikah töreninde arkadaşlarının yaptığı şakanın kendileri için güzel bir anı olarak kaldığını kaydeden Murat Kasap, "Düğünümüzü bir yıl önce planlamıştık ancak pandemi nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Sonrasında nikah töreni yapmaya karar verdik. Nikah memurunun sorusu üzerine ben de farklı bir şekilde 'Sonsuza kadar evet' demek istedim. Tam cevap verdiğim sırada Müslüm Gürses, 'Son pişmanlık neye yarar?' diye giriş yapınca bir anda dondum. 'Sesim Müslüm'e mi benziyor?' diye bir şaşırdım açıkçası. Şakadan haberimiz yoktu" diye konuştu.

'BU GÜZEL ANI İÇİN MUTLUYUZ'

Törenin bir an önce bitmesi ve davetlilerin sağlık durumlarını etkilememesi için gergin olduklarını ifade eden Kasap, "Hayatımız boyunca unutamayacağımız bir cevap olan 'Evet', arkadaşlarımız vasıtasıyla daha da unutulmaz bir anı olarak kaldı. Sağ olsunlar bizi heyecanlandırdılar. Bir de düşünsenize şakanın ardından nikah memurunun gittiğini, yoldan çevirdiğimizi. Sağ olsun herkes anlayış gösterdi. Bu güzel anı için mutluyuz" dedi.

'MURAT'IN ŞARKI SÖYLEYECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM'

Şakanın kendileri için güzel bir anı olarak kaldığını belirten İpek Yıldırım ise, "Açıkçası çok şaşırdık. Ben Murat'ın şarkı söyleyeceğini bekledim. Arkamı döndüğümde arkadaşlarımızın şaka yaptığını gördüm. Aslında insanlardan 'Geline bu yapılır mı?' şeklinde tepkiler aldık ama onlar benim arkadaşlarım. Bu şaka genel olarak insanları güldürmüş" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İstanbul'daki gazete büfelerine yüzde 500 zam
15 Eylül 2020 08:52		 Tükenmişlik sendromuna karşı yürüyüş tavsiyesi
15 Eylül 2020 08:49
Koronavirüsü yenen aile hekiminden 'taziye ve düğün' uyarısı
15 Eylül 2020 08:46		 Bilim Kurulu üyesi uyardı: Sıkı tedbirler gündeme gelebilir
15 Eylül 2020 08:20
Meclis girişine 'canlı bomba' tespit sistemi
15 Eylül 2020 07:55		 'Evlatlığın mirasçı olma hakkı yok'
15 Eylül 2020 07:46
Elazığ balının tadı artık kaçtı
15 Eylül 2020 07:35		 Hobi için parçalamaya son: Tarım arazilerine yapılanlar tek tek yıkılacak
15 Eylül 2020 07:15
Meteorolojiden iki bölgeye kuvvetli rüzgar uyarısı: Haritalı
15 Eylül 2020 07:04		 Emet Belediye Başkanı Doğan, Koranavirüsene yakalandı
15 Eylül 2020 05:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:36 - Virüs testi pozitif çıkan kız hastaneden kaçtı09:28 - Emniyet Müdürü anında müdahale etti, cezayı yazdırdı09:25 - 'Evet' diyeceği sırada arkadaşının açtığı şarkı ile damat şoka girdi09:20 - Bir plazma bağışçısı artık 16 korona hastasına umut olacak09:18 - 8'i aktif görevde, 12 öğretmene FETÖ'den gözaltı09:15 - Engelli vatandaşlara otomobilde ÖTV şoku
09:08 - 2020 KPSS lise başvuru kılavuzu yayımlandı08:55 - Telefon dolandırıcılarına 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı08:52 - İstanbul'daki gazete büfelerine yüzde 500 zam08:49 - Tükenmişlik sendromuna karşı yürüyüş tavsiyesi08:48 - Cemil Çiçek: Devlet yönetmek isteyen dini gruplar var08:46 - Koronavirüsü yenen aile hekiminden 'taziye ve düğün' uyarısı
08:35 - MİT ve emniyetten ortak FETÖ operasyonu: 2 gözaltı08:33 - Didim'de başka kurbanlar da var08:30 - İskonto yok fahiş zam var08:20 - Bilim Kurulu üyesi uyardı: Sıkı tedbirler gündeme gelebilir08:15 - 10 ilde bulunan 44 taşınmaz özelleştirilecek
08:08 - 28 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 68 gözaltı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan, ailesindeki üzücü haberi açıkladı
Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 yıl sonra son verilebilir mi?
8'i aktif görevde, 12 öğretmene FETÖ'den gözaltı
ABD Türkiye'yi çevreliyor
Bilim Kurulu üyesi uyardı: Sıkı tedbirler gündeme gelebilir
Seçim Kanununda sona gelindi: Baraj düşecek
Cemil Çiçek: Devlet yönetmek isteyen dini gruplar var
Memurlara özel %15 ekstra indirim
İskonto yok fahiş zam var
Yeni baroya e-imza engeli
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masterchef 1
gözümden kaçtı 1
ali babacan 1
corona sebebiyle oluşan akraba küslükleri 3
canan kaftancıoğlu'nun atatürk demeyi tercih etmemesi 3
oltan karakullukçu 1
14.09.2020 suriye'de türk kızılay'ına saldırı 2
şehitkamil hastanesi'ne 100 kişinin saldırması 1
konya'da 2 ilkokul müdürünün coronadan ölmesi 4
tecavüzcü coşkun 1
SON İLANLAR
Cizre Belediyesi 20 zabıta memuru alımı iptal edildi
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Sarkışla Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 12 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam