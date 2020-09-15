1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüs testi pozitif çıkan kız hastaneden kaçtı

Kars'ta Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir kız ve temaslı babası hastaneden kaçtı. Hastaneden kaçan kız ve babası kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
 15 Eylül 2020 09:36
Yazdır
Virüs testi pozitif çıkan kız hastaneden kaçtı

Kars'ta Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir kız ve temaslı babası hastaneden kaçtı. Hastaneden kaçan kız ve babası kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.

Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi pozitif çıkan yaşı küçük kız E.M. ile temaslı babası M.M. sağlık ekibinden kaçtı. Hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu baba ile kızının Digor Durağı mevkiinde olduğu tespit edildi.

Polis E.M. ve M.M.'yi Digor Durağı mevkide yakalarken, bölgeye 112 ekipleri çağrıldı. Ambulansa alınan baba ile kızı Nuri Paşa Yurdu'na götürüldü.

Ayrıca karantina tedbirlerini ihlal eden E.M. hakkında gerekli idari yaptırım uygulanarak, adli işlem başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
DSİ'den 'İstanbul'da su sıkıntısı yaşanmayacak' açıklaması
15 Eylül 2020 10:09		 Emniyet Müdürü anında müdahale etti, cezayı yazdırdı
15 Eylül 2020 09:28
Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti' kampçıları bekliyor
14 Eylül 2020 20:59		 İstanbul'da gazete satış büfelerine yüzde 500 zam yapıldı, esnaf tepki gösterdi
14 Eylül 2020 18:35
Ankara-Sivas YHT seferlerinde son 2 km
14 Eylül 2020 17:48		 Ekrem İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğuyla kabul ettiği 5 dosyayı veto etti
14 Eylül 2020 17:15
Kendinden sosyal mesafeli köy: Sadece 5 kişi yaşıyor
14 Eylül 2020 16:11		 Temizlik işçilerinden çevreye bırakılan çöplere Karadeniz şivesiyle tepki
14 Eylül 2020 15:42
Bu restoranda maske takmayanlara küsülecek ve itinayla trip atılacak
14 Eylül 2020 14:22		 Konya'da 2 okul müdürü koronavirüse yenik düştü
14 Eylül 2020 09:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:29 - FETÖ'nün sözde 'Çukurova eyalet bölge imamı'nın 15 yıla kadar hapsi istendi11:25 - İmar planı değişikliğinde 'değer artış payı' düzenlemesi11:22 - Gram altından yeni rekor: 473 TL11:18 - FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma11:12 - İslam dinine hakaret içeren paylaşımlar yapan kişi tutuklandı11:10 - 'Salgın artık tek merkezli değil, tüm Türkiye'ye yayıldı' uyarısı
11:04 - Kadını otomobilden attılar, ezilmekten son anda kurtuldu11:01 - TESK Genel Başkanından elektrik ve doğal gazda indirim çağrısı10:55 - Yeni kurulacak barolar adli yardım sunacak, CMK görevlendirmelerinde yer alacak10:48 - Dolar 7,48 seviyesinden işlem görüyor10:46 - Yabancılara konut en çok bu illerde satıldı10:42 - Koç Ailesi'nin acı günü: Suna Kıraç hayatını kaybetti
10:37 - Dönere ve sucuğa at eti katan firmalar10:31 - Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusu AYM gündeminde10:20 - 'Temaslı tanıdığım, Kapadokya'dan fotoğraf paylaştı'10:12 - Taklit ve tağşiş yapan 113 ürün daha ifşa edildi10:09 - Aile Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen için düzenleme yapmıyor
10:09 - DSİ'den 'İstanbul'da su sıkıntısı yaşanmayacak' açıklaması
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan, ailesindeki üzücü haberi açıkladı
Dönere ve sucuğa at eti katan firmalar
8'i aktif görevde, 12 öğretmene FETÖ'den gözaltı
Taklit ve tağşiş yapan 113 ürün daha ifşa edildi
Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 yıl sonra son verilebilir mi?
2020 KPSS lise başvuru kılavuzu yayımlandı
ÖSYM'den Aday İşlemleri Sisteminde yeni dönem
Engelli vatandaşlara otomobilde ÖTV şoku
Emniyet Müdürü anında müdahale etti, cezayı yazdırdı
Cemil Çiçek: Devlet yönetmek isteyen dini gruplar var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
canan kaftancıoğlu'nun atatürk demeyi tercih etmemesi 3
14.09.2020 süleyman soylu'nun açıklamaları 1
12.09.2020 polatlı'daki kum fırtınası 2
esnek çalışma 2
türkiye şu an ekonomide pik yapıyor 1
14.09.2020 hatayspor vs başakşehir maçı 1
seçim kanununun değişmesi 1
belediye başkanlarının da coronaya yakalanması 2
şehitkamil hastanesi'ne 100 kişinin saldırması 1
gözümden kaçtı 1
SON İLANLAR
Cizre Belediyesi 20 zabıta memuru alımı iptal edildi
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Sarkışla Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 12 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam