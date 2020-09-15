Virüs testi pozitif çıkan kız hastaneden kaçtı
|15 Eylül 2020 09:36
|Yazdır
Kars'ta Korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan bir kız ve temaslı babası hastaneden kaçtı. Hastaneden kaçan kız ve babası kısa sürede polis ekiplerince yakalandı.
Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde Covid-19 testi pozitif çıkan yaşı küçük kız E.M. ile temaslı babası M.M. sağlık ekibinden kaçtı. Hastane yetkilileri durumu polise bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucu baba ile kızının Digor Durağı mevkiinde olduğu tespit edildi.
Polis E.M. ve M.M.'yi Digor Durağı mevkide yakalarken, bölgeye 112 ekipleri çağrıldı. Ambulansa alınan baba ile kızı Nuri Paşa Yurdu'na götürüldü.
Ayrıca karantina tedbirlerini ihlal eden E.M. hakkında gerekli idari yaptırım uygulanarak, adli işlem başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|DSİ'den 'İstanbul'da su sıkıntısı yaşanmayacak' açıklaması
15 Eylül 2020 10:09
|Emniyet Müdürü anında müdahale etti, cezayı yazdırdı
15 Eylül 2020 09:28
|Bozkırın ortasındaki 'sahil kenti' kampçıları bekliyor
14 Eylül 2020 20:59
|İstanbul'da gazete satış büfelerine yüzde 500 zam yapıldı, esnaf tepki gösterdi
14 Eylül 2020 18:35
|Ankara-Sivas YHT seferlerinde son 2 km
14 Eylül 2020 17:48
|Ekrem İmamoğlu, AK Parti grubunun oy çokluğuyla kabul ettiği 5 dosyayı veto etti
14 Eylül 2020 17:15
|Kendinden sosyal mesafeli köy: Sadece 5 kişi yaşıyor
14 Eylül 2020 16:11
|Temizlik işçilerinden çevreye bırakılan çöplere Karadeniz şivesiyle tepki
14 Eylül 2020 15:42
|Bu restoranda maske takmayanlara küsülecek ve itinayla trip atılacak
14 Eylül 2020 14:22
|Konya'da 2 okul müdürü koronavirüse yenik düştü
14 Eylül 2020 09:33