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DSİ'den 'İstanbul'da su sıkıntısı yaşanmayacak' açıklaması

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul'a verilen içme ve kullanma suyu miktarının 14 Eylül'de 3 milyon 149 bin metreküp civarında olduğunu ve bu rakamın kent için pik noktalarda bulunduğunu bildirdi.
 15 Eylül 2020 10:09
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DSİ'den 'İstanbul'da su sıkıntısı yaşanmayacak' açıklaması

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İstanbul'a verilen içme ve kullanma suyu miktarının 14 Eylül'de 3 milyon 149 bin metreküp civarında olduğunu ve bu rakamın kent için pik noktalarda bulunduğunu bildirdi.

DSİ'den yapılan açıklamada, son günlerde İstanbul'daki içme suyu barajlarında su sıkıntısı yaşanabileceği yönünde haberler yapıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, bu haberlere ilişkin değerlendirmede bulunulmasının gerekli görüldüğü belirtilerek, "İstanbul'a verilen içme ve kullanma suyu miktarı 14 Eylül'de 3 milyon 149 bin metreküp civarında olup, bu rakam İstanbul ilimiz için pik noktalardadır. Bu rakam dikkate alınarak günlük tüketimin bu şekilde devam ettiği düşünüldüğünde dahi mevcut doluluk oranları, İstanbul ilimizin içme ve kullanma suyu ihtiyacını hiç su geliri olmasa bile 120 gün karşılayabilecek seviyededir." bilgisi verildi.

- "Yakın gelecekte sıkıntı beklenmiyor"

Olası yağışlar da dikkate alındığında yakın gelecekte İstanbul'da içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanmasının beklenmediği vurgulanan açıklamada, uzun vadede de bir su sıkıntısı yaşanmaması için DSİ'nin çalışmalarına devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada, DSİ'nin kente yönelik çalışmalarına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"İstanbul'un içme ve kullanma suyu ihtiyacının önemli bir miktarı DSİ tarafından daha önce inşa edilen Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece, Sazlıdere barajları ile Yeşilçay ve Melen Sistemi'nden karşılanıyor. İstanbul'un su meselesine köklü çözüm getirmek maksadıyla Melen Projesi geliştirildi. Melen Projesi'nin birinci aşaması olan ve 12 Aralık 2012'de tamamlanan Melen Regülatörü ile 189 kilometre isale hattı, tüneller ve İstanbul Boğazı'nın 135 metre altından geçen tünel vasıtasıyla yıllık 268 milyon metreküp su Kağıthane Dağıtım Tesisleri'ne ulaştırılıyor. Bu sayede bugüne kadar İstanbul'da su sıkıntısı yaşanmamıştır."

- Melen Barajı 1000 günde tamamlanacak

İstanbul'un içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmının Anadolu Yakası'ndaki su havzalarından karşılandığına işaret edilen açıklamada, "Bu kapsamda Sakarya'da yapımı devam eden ve 693,54 milyon metreküp depolama hacmine sahip Melen Barajı ile İstanbul'a yılda 1 milyar 77 milyon metreküp su temin edilecek. Gövdesi 2017 yılında tamamlanan barajda oluşan problemlerin çözülmesine yönelik yapılan proje çalışmaları akabinde 28 Şubat 2020'de projenin ihalesi yapılmış ve yükleniciyle yapım sözleşmenin imzalanmasının ardından 1 Haziran'da inşaat çalışmalarına başlanmıştır. 1000 gün olarak planlanan iş yapım süresiyle birlikte 2023 yılında Melen Barajı'ndan İstanbul'a su verilmeye başlanacaktır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Anadolu Yakası'nda yer alan diğer bir proje olan Şile'deki Sungurlu Barajı'nın yapım ihalesinin de 25 Eylül'de yapılacağı aktarılarak, İstanbul'a yılda 115 milyon metreküp su verecek barajın 2023 yılında tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Yapım ihalesi 2021 yılında yapılacak Şile'deki Osmangazi Barajı'ndan kente yılda 185,87 milyon metreküp su verileceği belirtilen açıklamada, planlama çalışmaları tamamlanan ve proje ihalesi 2020 içinde yapılacak Çatalca'daki Kabakoz Barajı'ndan İstanbul'a yılda 21 milyon metreküp su sağlanacağına işaret edildi. Açıklamada, "Anadolu Yakası'nda gerçekleştirilecek bu projelerle İstanbul'a yılda yaklaşık 1 milyar 400 milyon metreküp su temin edilecek olup 2050 yılına kadarki içme suyu ihtiyacı karşılanmış olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

- Avrupa Yakası projeleri

Açıklamada, Avrupa Yakası'ndaki çalışmalara ilişkin de şunlar kaydedildi:

"Proje çalışmaları tamamlanmış ve ihale süreci başlatılmış olan Arnavutköy'deki Pirinççi Barajı'ndan yılda 22,80 milyon metreküp su tedarik edilecek. Barajın 2020 yılı sonunda yapım ihalesi gerçekleştirilecek. Proje ihalesi 2020 yılı içinde yapılacak Çatalca'daki Hamzalı Barajı'ndan yılda 23,90 milyon metreküp su tedarik edilecek. Planlama çalışmaları devam eden Karamandere Barajı'ndan ise yılda 15,29 milyon metreküp su sağlanacak. Planlama raporu hazırlama ihalesi tamamlanmış ve işe başlanacak olan Yenişamlar Barajı'ndan da yılda 16,40 milyon metreküp su tedarik edilecek. Avrupa Yakası'nda gerçekleştirilecek bu projelerle yılda yaklaşık 80 milyon metreküp su İstanbul'un hizmetine sunulacak. DSİ tarafından, hem Anadolu hem de Avrupa Yakası'nda bulunan su kaynakları üzerinde inşa edilecek bu barajlarla İstanbul ilimize yılda toplam 1 milyar 480 milyon metreküp daha ilave su sağlanarak susuzluk tehlikesine karşılık gerekli tedbirler alınmış olacaktır."

Anadolu Ajansı
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