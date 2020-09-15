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Dönere ve sucuğa at eti katan firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, 91 firmaya ait 113 parti ürünü daha ifşa etti.
 15 Eylül 2020 10:37
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Dönere ve sucuğa at eti katan firmalar

Tarım ve Orman Bakanlığı, 91 firmaya ait 113 parti ürünü daha ifşa etti.

İfşa edilen firmalar arasında dönere at eti katan firmalar da yer aldı.

İşte o firmalar;

Memurlar.Net
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