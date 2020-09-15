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Koç Ailesi'nin acı günü: Suna Kıraç hayatını kaybetti

Koç Ailesi'nin önemli isimlerinden Vehbi Koç'un kızı Suna Kıraç, 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Uzun süredir ALS hastalığı ile mücadele eden Suna Kıraç, Ali Koç ve Ömer Koç'un halası, Rahmi Koç'un kardeşiydi.
 15 Eylül 2020 10:42
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Uzun zamandır ALS hastalığı ile mücadele eden Ali Koç ve Ömer Koç'un halası, Rahmi Koç'un kız kardeşi, İnan Kıraç'ın eşi olan Suna Kıraç vefat etti.

İş dünyasını yasa boğan vefat haberi Koç Holding tarafından KAP'a yapılan açıklama ile duyuruldu.

1.60 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 13'üncü ismi olan Suna Kıraç, 1999'da bir, 2001'de de iki kez solunum yetmezliği teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı.

KOÇ HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Koç Holding'ten yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

"Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla Ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010'a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Sayın Suna Kıraç'ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız."

SUNA KIRAÇ KİMDİR?

1941 Ankara doğumlu olan Suna Kıraç, 79 yaşında idi. Sadberk Koç ve Vehbi Koç'un üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Suna Kıraç, Semahat Arsel ve Rahmi Koç'un kız kardeşleri, Sevgi Koç Gönül'ün ise ablasıdır. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nden mezun olan Suna Kıraç, yüksek öğrenimini ise Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finans alanında yaptı.

2010 yılına kadar Koç Holding'te Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Suna Kıraç, bu tarihten sonra ALS hastalığı ile mücadele etmeye başladı. 1999'da, üstün yöneticilik ve liderlik vasıfları ile Koç Holding'e, iş dünyasına ve Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı London Business School tarafından "Onur Üyeliği"ne layık görülmüştür. İnan Kıraç ile evlendi ve İpek Kıraç isimli kız çocukları doğdu.

ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) adı verilen hastalıkla mücadele eden ve çevresiyle sadece gözleriyle iletişim kurabilen Suna Kıraç, eşi İnan Kıraç'la birlikte kurdukları Pera Müzesi ve 1 Mart 2007'de hizmete sundukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ülkesine hizmet yatırımlarını sürdürmektedir.

İstanbul'a dünya çapında bir oditoryum ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Suna Kıraç'ın 2006 yılında yayımlanan, tüm geliri TEGV'na bağışlanan ve editörlüğünü Rıdvan Akar'ın yaptığı Ömrümden Uzun İdeallerim Var adlı kitabı 100.000'in üstünde sattı ve yılın en çok satan kitaplarından biri oldu.
Memurlar.Net
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