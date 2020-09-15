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Yabancılara konut en çok bu illerde satıldı

Yabancılara yapılan konut satışı sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 3 bin 893 oldu. Bu alanda ilk sırada 1648 konutla İstanbul bulunurken, bu ili 784 satışla Antalya, 288 satışla Ankara, 148 satışla Mersin ve 133 satışla Yalova izledi
 15 Eylül 2020 10:46
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Yabancılara konut en çok bu illerde satıldı

Türkiye'de konut satışları, ağustosta yıllık bazda yüzde 54,2 artarak 170 bin 408'e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 25,7 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,2 arttı. Ağustosta satılan konut sayısı 170 bin 408 oldu.

Konut satışlarında, İstanbul 30 bin 292 konutla (yüzde 17,8) ilk sırada yer aldı. İstanbul'u, 17 bin 131 konut satışıyla (yüzde 10,1) Ankara, 11 bin 145 konut satışıyla (yüzde 6,5) İzmir izledi. En az artış olan iller 13 konutla Hakkari, 22 konutla Ardahan ve 99 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

- İpotekli konut satışları

İpotekli konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 122,6 artarak 76 bin 19'a çıktı.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 44,6 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 15 bin 367 konut ve yüzde 20,2 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en az olduğu il 2 konutla Hakkari oldu.

Diğer konut satışları ağustosta yıllık bazda yüzde 23,6 artışla 94 bin 389 adet olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 14 bin 925 konut satışı ve yüzde 15,8 payla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 49,3 olarak hesaplandı. Ankara 8 bin 10 diğer konut satışıyla ikinci sırada yer alırken, bu ili 5 bin 518 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az gerçekleştiği il 11 konutla Hakkari oldu.

- 52 bin 123 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,3 yükselerek 52 bin 123'e ulaştı. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 30,6 olarak kayıtlara geçti.

İlk satışlarda İstanbul 8 bin 103 konutla en yüksek payı (yüzde 15,5) aldı. İstanbul'u 3 bin 891 konut satışıyla Ankara, 3 bin 193 satışla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları ağustosta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 69,2 artarak 118 bin 285 olarak gerçekleşti.

İstanbul 22 bin 189 ikinci el konut satışı ve yüzde 18,8 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 73,3 oldu. İstanbul'u 13 bin 240 konut satışıyla Ankara, 7 bin 952 satışla İzmir izledi.

- Yabancılara 3 bin 893 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışı sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artarak 3 bin 893 oldu.

Bu alanda ilk sırada 1648 konutla İstanbul bulunurken, bu ili 784 satışla Antalya, 288 satışla Ankara, 148 satışla Mersin ve 133 satışla Yalova izledi.

Ağustosta Türkiye'den İran vatandaşları 640, Irak vatandaşları 592, Rusya vatandaşları 366, Afganistan vatandaşları 156 ve Azerbaycan vatandaşları 154 konut edindi.

- Konut satışları ocak-ağustos döneminde yüzde 42,6 yükseldi

Ocak-ağustos döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,6 artarak 1 milyon 24 bin 534'e ulaştı. Bu dönemde ipotekli konut satışı yüzde 263,7 yükselerek 473 bin 144, diğer satış türleri ise yüzde 6,3 azalarak 551 bin 420 oldu.

Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 11,2 artarak 317 bin 832'yi buldu. İkinci el konut satışları da yüzde 63,3 artarak 706 bin 702 olarak gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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