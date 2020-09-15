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Dolar 7,48 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,4830'dan işlem görüyor.
 15 Eylül 2020 10:48
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Dolar 7,48 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 7,4830'dan işlem görüyor.

Dün, en düşük 7,4659, en yüksek 7,5020 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kazancıyla 7,4881'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 altında 7,4830'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 8,8965'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kaybıyla 9,6220'den satılıyor.

Dolar endeksi şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 92,89 seviyesinde bulunuyor. Dün yüzde 0,1 artarak yükseliş serisini üst üste 4. işlem gününe taşıyan avro/dolar paritesi, bugün de yüzde 0,2 artışla 1,1887'ye çıktı.

Bugün merkezi yönetim bütçe dengesi, yurt dışında ise Avrupa'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri ve ABD'de sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirten analistler, Doğu Akdeniz'deki jeopolitik gelişmeler ve Kovid-19 tedavisine ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.
Anadolu Ajansı
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