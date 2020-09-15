1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TESK Genel Başkanından elektrik ve doğal gazda indirim çağrısı

Bendevi Palandöken: Elektrik ve doğal gazda kayda değer bir indirim yapılması, pandemide maliyetleri artıp kazancı düşen esnaf ile işten çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğiyle ayakta kalmaya çalışan milyonlarca vatandaşımıza yapılacak büyük bir destek olacaktır
 15 Eylül 2020 11:01
Yazdır
TESK Genel Başkanından elektrik ve doğal gazda indirim çağrısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerde elektrik ve doğal gaz kullanımının arttığını, iş yerlerinin kapalı olduğu dönemde bile faturaların geldiğini belirterek, elektrik ve doğal gaz fiyatında indirim yapılmasını istedi.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle vatandaşların her zamankinden çok evde kaldıklarına işaret etti, işleri yavaşlayan esnafın da kış döneminde elektrik ve doğal gaz faturalarını ödemekte zorluk çekeceğini vurguladı.

Mart-mayıs döneminin salgın nedeniyle yoğun kısıtlamalarla geçtiğini hatırlatan Palandöken, şunları kaydetti:

"(Evde kal) çağrılarına uyan vatandaşlarımız elektriği geçtiğimiz yıla göre daha çok tüketirken, genelgeyle bir süre iş yerini hiç açamayan esnafımızın da bu süreçte elektrik ve doğal gaz tüketimi devam etti. Bu nedenle, kış aylarına da yavaş yavaş girerken elektrik ve doğal gazda kayda değer bir indirim yapılması, pandemide maliyetleri artıp kazancı düşen esnaf ile işten çıkarılan ve kısa çalışma ödeneğiyle ayakta kalmaya çalışan milyonlarca vatandaşımıza yapılacak büyük bir destek olacaktır."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yeni kurulacak barolar adli yardım sunacak, CMK görevlendirmelerinde yer alacak
15 Eylül 2020 10:55		 Yeni baroya e-imza engeli
15 Eylül 2020 07:26
Ankara 2 Nolu Baro Kurucu Üyeleri: Ankara Barosu dava açamaz
14 Eylül 2020 23:37		 'Turizm taşıma belgeli otobüsler şehir içi taşımacılık yapabilir'
14 Eylül 2020 18:16
Kızılay Başkanı: Saldırı bütün insanlığa yapılmış bir eylemdir
14 Eylül 2020 15:12		 Şoför esnafına ticari yakıt desteği çağrısı
14 Eylül 2020 07:30
Avukatlar ikinci baro için organize olamadı
14 Eylül 2020 06:50		 'Alışveriş kartlarının kaybolduğu' iddialarına yalanlama
13 Eylül 2020 20:17
Türk Kızılay, Polatlı'da tarım işçilerinin ihtiyaçlarını karşıladı
13 Eylül 2020 19:33		 TCDD Taşımacılık AŞ'de mülakatların yapılması istendi
12 Eylül 2020 21:00
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:31 - Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi11:29 - FETÖ'nün sözde 'Çukurova eyalet bölge imamı'nın 15 yıla kadar hapsi istendi11:25 - İmar planı değişikliğinde 'değer artış payı' düzenlemesi11:22 - Gram altından yeni rekor: 473 TL11:18 - FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma11:12 - İslam dinine hakaret içeren paylaşımlar yapan kişi tutuklandı
11:10 - 'Salgın artık tek merkezli değil, tüm Türkiye'ye yayıldı' uyarısı11:04 - Kadını otomobilden attılar, ezilmekten son anda kurtuldu11:01 - TESK Genel Başkanından elektrik ve doğal gazda indirim çağrısı10:55 - Yeni kurulacak barolar adli yardım sunacak, CMK görevlendirmelerinde yer alacak10:48 - Dolar 7,48 seviyesinden işlem görüyor10:46 - Yabancılara konut en çok bu illerde satıldı
10:42 - Koç Ailesi'nin acı günü: Suna Kıraç hayatını kaybetti10:37 - Dönere ve sucuğa at eti katan firmalar10:31 - Enis Berberoğlu'nun bireysel başvurusu AYM gündeminde10:20 - 'Temaslı tanıdığım, Kapadokya'dan fotoğraf paylaştı'10:12 - Taklit ve tağşiş yapan 113 ürün daha ifşa edildi
10:09 - Aile Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen için düzenleme yapmıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan, ailesindeki üzücü haberi açıkladı
Dönere ve sucuğa at eti katan firmalar
8'i aktif görevde, 12 öğretmene FETÖ'den gözaltı
Taklit ve tağşiş yapan 113 ürün daha ifşa edildi
Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 yıl sonra son verilebilir mi?
2020 KPSS lise başvuru kılavuzu yayımlandı
ÖSYM'den Aday İşlemleri Sisteminde yeni dönem
Engelli vatandaşlara otomobilde ÖTV şoku
Emniyet Müdürü anında müdahale etti, cezayı yazdırdı
Cemil Çiçek: Devlet yönetmek isteyen dini gruplar var
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
14.09.2020 hatayspor vs başakşehir maçı 1
19.09.2020 beşiktaş vs antalyaspor maçı 1
10 aralık hareketi 1
masterchef 2
20.09.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
Baykuş 2
esnek çalışma 2
kısa çalışma ödeneği 2
konya'da 2 ilkokul müdürünün coronadan ölmesi 4
14.09.2020 suriye'de türk kızılay'ına saldırı 2
SON İLANLAR
Cizre Belediyesi 20 zabıta memuru alımı iptal edildi
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Sarkışla Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 12 İşçi Alacak
Muğla Datça Belediyesi 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam