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İslam dinine hakaret içeren paylaşımlar yapan kişi tutuklandı

Sosyal medyada İslam dinine hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
 15 Eylül 2020 11:12
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İslam dinine hakaret içeren paylaşımlar yapan kişi tutuklandı

Sosyal medyada İslam dinine hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, şüpheli Mehtap B, Twitter hesabından İslam dinine hakaret içeren paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Şüpheli, emniyetteki ifadesinde, Twitter hesabının kendisine ait olduğunu kabul etti.

Bahse konu paylaşımları da kendisinin yaptığını beyan eden Mehtap B, "Benim dini değerleri aşağılama gibi bir niyetim yoktur. Ben de Müslüman bir bireyim. Paylaşımları Facebook'taki bir gruptan alıntılayarak paylaştım. Bu paylaşımı o gruptan kim yaptı bilmiyorum." dedi.

İslam'ın merhamet dini olmasına rağmen bazı kişilerin İslam'ı kötü tanıtmalarından rahatsız olduğu için paylaşımda bulunduğunu savunan şüpheli, yanlış anlaşıldığını ve pişman olduğunu dile getirdi.

Mehtap B, emniyetteki işlemlerinin ardından, Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Mehtap B, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan tutuklandı.
Anadolu Ajansı
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