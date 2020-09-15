Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın 775 lira, Cumhuriyet altını 3.167 liradan satılıyor
|15 Eylül 2020 12:58
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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 474,0 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.143,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|471,80
|472,00
|473,80
|474,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.109,00
|3.130,00
|3.122,00
|3.143,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|430,00
|434,00
|432,00
|436,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3,038,00
|3.058,00
|3.051,00
|3.071,00
|Yarım Ziynet
|1.519,00
|1.529,00
|1.526,00
|1.536,00
|Çeyrek Ziynet
|760,00
|765,00
|763,00
|768,00
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