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FETÖ'nün sözde 'Çukurova eyalet bölge imamı'nın 15 yıla kadar hapsi istendi

ByLock kullanıcısı tutuklu sanığın FETÖ'nün Adana il yapılanmasında büyük bölge imamına bağlı olarak faaliyet yürüttüğü iddianamede yer aldı
 15 Eylül 2020 11:29
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FETÖ'nün sözde 'Çukurova eyalet bölge imamı'nın 15 yıla kadar hapsi istendi

Adana'da, FETÖ/PDY'nin sözde ''Çukurova eyalet bölge imamı'' olduğu iddiasıyla tutuklanan ve ByLock kullandığı belirlenen sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, tutuklu Ş.A. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle Ş.A. hakkında hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, itiraflarına yer verilen sanık Ş.A, FETÖ ile ilk olarak 2012 yılında Ceyhan'da tanıştığını ve burada örgüte ait yurtta çalıştığını belirtti.

Ceyhan'da 12 kişiden oluşan bir gruba sohbet imamlığı yaptığını söyleyen Ş.A, itiraflarında şunları kaydetti:

"FETÖ'nün Ceyhan imamı H.İ. beni 2014'te Adana'ya gönderdi. Bana 'Bundan sonra Adana'da çalışacaksın.' dedi. Bende bunu kabul ettim. Adana'da büyük bölge imamı H.Y'ye bağlı 'Çukurova eyalet bölge imamı' olarak faaliyet gösterdim. Sorumluluğumda olan 7 öğrenci evi vardı. Ayrıca benim bölge imamı olarak ilgilendiğim esnaflar vardı. Onlara sohbet verirdim. Bazen esnaflar bulunduğu grubu değiştirmek isterdi. Bu gruplardaki değişimi Adana büyük bölge imamı H.Y. yapardı. ByLock programını internet üzerinden indirdim ve kullandım. Tüm bildiklerimi anlattım. Beraatimi talep ediyorum.''

Sanığın, FETÖ'nün Adana il yapılanmasında yer aldıkları belirlenen ve haklarında işlem yapılan örgüt üyeleri ile irtibatlı olduğu, örgütün sohbet adı altında düzenlediği toplantılara katıldığı, sohbet imamlığı yaptığı anlatılan iddianamede, Ş.A'nın örgütsel hiyerarşide büyük bölge imamı olan H.Y'ye bağlı olarak Çukurova eyalet bölge imamlığı görevini yaptığı bilgisine yer verildi.

İddianamede sanığın, ByLock'u kullandığı, bu uygulama üzerinden örgüt mensuplarıyla irtibat halinde bulunduğu belirtilerek üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Anadolu Ajansı
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