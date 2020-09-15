Suriye'nin kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi
|15 Eylül 2020 11:31
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Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 11 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin verilmeyeceği belirtildi.
Açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.
Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz! pic.twitter.com/PeoA2HL60TT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 15, 2020
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