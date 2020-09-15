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Bütçe, Ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi

Bütçe gelirleri ağustosta 108,6 milyar lira, giderleri 80,3 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe ağustosta 28,2 milyar lira fazla, ocak-ağustos döneminde ise 110,9 milyar lira açık verdi
 15 Eylül 2020 11:36
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Bütçe, Ağustosta 28,2 milyar lira fazla verdi

Türkiye'nin merkezi yönetim bütçesi gelirleri ağustos ayında 108,6 milyar lira, giderleri 80,3 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 artarak 108 milyar 566 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 14,3 azalarak 80 milyar 345 milyon lira oldu.

Ocak-ağustos döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,1 yükselerek 650 milyar 506 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 15,6 artarak 761 milyar 432 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi ağustosta 28 milyar 220 milyon lira fazla ve ocak-ağustos döneminde ise 110 milyar 926 milyon lira açık verdi.

(Sürecek)
Anadolu Ajansı
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