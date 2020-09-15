Cihat Yaycı: Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılar

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Türkiye'nin doğal gaz arama faaliyetlerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Tek Tek programına konuk olan Cihat Yaycı, Girit'in güneyindeki doğal gaz rezervlerinin Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeyde olduğunu ifade etti.

"Dünyanın en zengin hidrokarbon yatakları bulunuyor"

Emekli Tümamiral Yaycı, konuk olduğu programda, "Libya bizimle anlaşma yaparak, Yunanistan'ın Mısır'la anlaşma yapmasına rağmen 39 bin kilometrekare askeri alan kazandı. Bu anlaşmayla kazandığı alanı bir yönetim gelipte 'Biz yanlış bir anlaşma yapmışız. Bunu Yunanistan'a vermemiz lazım' derse Libya hükümeti, 4 tane Kıbrıs Adası kadar alanı kaybeder. Bu alanda dünyanın en zengin hidrokarbon yataklarının olduğu söyleniyor. Girit'in güneyinde. Dolayısıyla şu andaki hesaplamalara göre bilinen rezerv Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılayacak düzeyde" ifadelerini kullandı.

Karadeniz'de 320 milyar metreküp rezerv bulunmuştu

Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesinde 320 milyar metreküp rezerv bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi, "Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" diyerek duyurmuştu.