1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Haliç'te ceset: Film izler gibi izlediler

İstanbul Karaköy'de deniz polisi denizden bir erkek cesedi çıkardı. Metro köprüsündeki vatandaşlar ise çalışmaları film izler gibi izledi.
 15 Eylül 2020 12:12
Yazdır
Haliç'te ceset: Film izler gibi izlediler

İstanbul Haliç'ten 40 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir erkek cesedi çıkarıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Karaköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde sahilde dolaşan bir vatandaş, denizde bir şahsın hareketsiz durduğunu gördü.

Bunun üzerine vatandaş polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, denizdeki şahsı alabilmek için Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi.

Şahsın olduğu yere gelen deniz polisi, bota aldığı şahsı ceset torbasına koyduktan sonra karaya çıkarttı. Ardından sağlık ekipleri, 40 yaşlarında olan erkek şahsın üzerinde yaptığı tetkikler sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.

Çalışmalar sürdüğü esnada metro köprüsündeki vatandaşlar da yaşananları film izler gibi izledi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından şahsın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şahsın kesin ölüm sebebinin burada yapılan inceleme sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kovid-19 vakalarının artmasında 'toplu ortam' uyarısı
15 Eylül 2020 13:01		 Otobüs şoförü içinde 6 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti
15 Eylül 2020 12:45
Temel Kotil koronavirüsü yendiğini duyurdu
15 Eylül 2020 12:17		 Cihat Yaycı: Türkiye'nin 572 yıllık ihtiyacını karşılar
15 Eylül 2020 11:39
Prof. Ceyhan: 1500 vaka hızıyla gidersek 11 yılda toplumsal bağışıklık gelişebilir
15 Eylül 2020 11:10		 Koç Ailesi'nin acı günü: Suna Kıraç hayatını kaybetti
15 Eylül 2020 10:42
Dönere ve sucuğa at eti katan firmalar
15 Eylül 2020 10:37		 'Temaslı tanıdığım, Kapadokya'dan fotoğraf paylaştı'
15 Eylül 2020 10:20
Kilosu 700 bin TL'ye satılıyor
15 Eylül 2020 09:55		 'Evet' diyeceği sırada arkadaşının açtığı şarkı ile damat şoka girdi
15 Eylül 2020 09:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:16 - Ankara'da belediye otobüsü devrildi! 5 yaralı13:13 - İmha edilmesi gereken eski paket sigaraları satmaya çalıştı13:02 - Türk Telekom baz istasyonlarının tamamını fiberleştirecek13:01 - Kovid-19 vakalarının artmasında 'toplu ortam' uyarısı13:00 - Şanlıurfa'da adliye çıkışında kavga: 3 yaralı12:58 - Çeyrek altın ne kadar?
12:54 - İçişleri: Hakkari kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi12:53 - Oruç Reis'in Antalya'daki bekleyişi sürüyor12:52 - İkametinden ayrılan Kovid-19 hastası, KYK yurdunda karantinaya alındı12:45 - Otobüs şoförü içinde 6 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti12:35 - 'Merdiven kentin' çöpçü katırları emekli oldu12:23 - MEB, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında soruşturma başlattı
12:19 - Albayrak: Güzel haberler gelmeye devam ediyor12:19 - Türkiye yeni bir Navtex yayımladı ve 'Yunanistan, Lozan'ı ihlal ediyor' dedi12:17 - Temel Kotil koronavirüsü yendiğini duyurdu12:15 - Çinli Sinovac, koronavirüs aşısını Türkiye'de denemeye başladı!12:12 - Haliç'te ceset: Film izler gibi izlediler
12:10 - Gün ortası döviz fiyatları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan, ailesindeki üzücü haberi açıkladı
Dönere ve sucuğa at eti katan firmalar
Taklit ve tağşiş yapan 113 ürün daha ifşa edildi
8'i aktif görevde, 12 öğretmene FETÖ'den gözaltı
ÖSYM'den Aday İşlemleri Sisteminde yeni dönem
MEB, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında soruşturma başlattı
2020 KPSS lise başvuru kılavuzu yayımlandı
Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 yıl sonra son verilebilir mi?
Emniyet Müdürü anında müdahale etti, cezayı yazdırdı
Engelli vatandaşlara otomobilde ÖTV şoku
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
devleti yönetmek isteyen dini gruplar var 3
işçi çıkarma yasağı 1
21.09.2020 fenerbahçe vs hatayspor maçı 1
19.09.2020 beşiktaş vs antalyaspor maçı 1
ali babacan 1
önümüzdeki 2 ay daha sert geçecek 2
emporio armani milano 1
14.09.2020 süleyman soylu'nun açıklamaları 1
14.09.2020 suriye'de türk kızılay'ına saldırı 2
Baykuş 3
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici 10 İşçi Alacak
Cizre Belediyesi 20 zabıta memuru alımı iptal edildi
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Sarkışla Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam