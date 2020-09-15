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Temel Kotil koronavirüsü yendiğini duyurdu

Bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gören Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, sağlığına kavuştuğunu duyurdu.
 15 Eylül 2020 12:17
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Temel Kotil koronavirüsü yendiğini duyurdu

Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, kişisel Twitter hesabında yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yendiğini duyurdu.

Sözlerine

"Değerli dostlarım, bir süredir devam eden tedavim, sizlerin duaları ve sağlık çalışanlarımızın gayretleriyle tamamlandı ve sağlığıma kavuştum"

diye başlayan Kotil, şöyle devam etti:

Bu süreçte desteklerini esirgemeyerek gücüme güç katan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'a, Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca'ya, Savunma Sanayii Başkanımız Sayın Prof. Dr. İsmail Demir'e, sağlığımla yakından ilgilenen diğer tüm devlet yöneticilerimize ve tüm sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Ara verdiğim görevime en kısa süre içerisine geri dönerek başta Milli Muharip Uçak olmak üzere tüm projelerimizi tamamlamak ve tüm dünyaya tanıtmak için büyük TUSAŞ ailesiyle birlikte kaldığımız yerden canla başla çalışmaya devam edeceğiz.

Dualarını benden esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunarken, hastalarımıza şifa, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bir an önce güzel ve sağlıklı günlere yeniden kavuşmamız dileklerimle."
Memurlar.Net
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