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Albayrak: Güzel haberler gelmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ağustos ayında yüzde 54.2 artış kaydeden konut satışlarına ilişkin, "İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberler gelmeye devam ediyor" değerlendirmesinde bulundu
 15 Eylül 2020 12:19
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Albayrak: Güzel haberler gelmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini değerlendirdi.

İstihdam alanında oldukça kuvvetli olan inşaat sektöründen güzel haberlerin gelmeye devam ettiğine dikkati çeken Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada

"Konut satışları ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 artarak 170 bin 408'e ulaştı. Yeni ev sahibi vatandaşlarımıza 'hayırlı olsun' diyor, sektörümüzü kutluyorum"

ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerine göre, ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 25.7 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.2 arttı. Ağustosta satılan konut sayısı 170 bin 408 oldu.
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