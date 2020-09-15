MEB, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı, Muğla Olgunlaşma Enstitüsünün usta öğretici sınavı hakkındaki iddialarla ilgili inceleme-soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla Olgunlaşma Enstitüsünün 'usta öğretici sınavı' hakkında kamuoyu gündemine gelen iddialarla ilgili bakanlığımız maarif müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Ne Olmuştu?

Daha önce görev yaptığı Milas'tan Muğla Olgunlaşma Enstitüsüne Müdür vekili olarak atanan Hüdayi Baş, buradaki başarılı çalışmaları sonrasında Bakanlıktan asil Müdürlük kadrosu talep edilir.

Bu kadro beklenirken, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü için 4 kişilik Usta Öğretici kadrosu ihtiyacı için sınav açılır.

Bu sınavda başarılı olanların listesi 28 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilmesi gerekirken, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü ve Komisyon Başkanı da olan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü listeye müdahale ederek değişiklik yapmak ister.

Hüdayi Baş ise okul müdürü olarak sınavlarda başarı elde edenlerin listede olmasını ve göreve başlamasında ısrarcı olur.

Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş'ın bu liyakat ısrarı üzerine İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Hüdayi Baş'ı makamına davet eder. Bu esnada Baş, Töre'ye kazanan Usta Öğretici adaylarının isimlerini teslim edince İl Milli Eğitim Müdürü Töre, "işine gelmiyorsa, prensiplerine aykırı ise istifa et git" diyerek bağırıp çağırdığı iddia edilir.

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hüdayi Baş, İl Milli Eğitim Müdürü'nün daha önce telefonda o an da makamdaki tavır ve davranışları ile hakarete varan ifadeleri üzerine fenalaşarak makam odasını terk eder.

Kendine geldikten sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'na bilgi verme amaçlı bir dilekçe yazıp imzalar ve gönderir. Bu olayın hemen akabinde de fenalaşarak hastaneye kaldırılır. Bu sabah (9 Eylül 2020) da hayatını kaybeder