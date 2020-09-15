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Otobüs şoförü içinde 6 bin lira olan cüzdanı sahibine teslim etti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark otobüs şoförü, araçta bulduğu içinde 6 bin lira olan cüzdanı sahibine ulaştırdı
 15 Eylül 2020 12:45
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark otobüs şoförü, araçta bulduğu içinde 6 bin lira olan cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hat 265 Otogar - Maşukiye seferini yapan otobüs şoförü Hasan Aliş, sefer bitiminde aracını kontrol ederken koltuğun üzerinde bir cüzdan olduğunu fark etti.

Kayıp eşya prosedürlerini uygulayan Aliş, vardiya amirliğiyle iletişime geçti.

Kontrollerini sağlayan Aliş, vardiya amirliğine cüzdanın içerisinde 6 bin lira, ehliyet, kimlik ve kredi kartları olduğunu iletti.

Cüzdanının kayıp olduğunu fark eden yolcu G.G. ise 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi ile iletişim geçti.

UlaşımPark vardiya amirliğiyle karşılıklı teyitleşme sonucunda cüzdanını kaybeden G.G'nin telefon numarası alındı ve sürücü personelle güzergah üzerinde bir nokta belirlendi.

Şoför Aliş, Kartepe ilçesi Köseköy İstasyon Mahallesi durağında cüzdanı sahibine teslim etti.

- Cüzdan sahibi gözyaşlarını tutamadı

Cüzdanı teslim alan G.G, şoföre 200 lira vermek istedi. Bunu kabul etmeyen şoför Aliş, görevini yaptığını belirterek vatadaştan cüzdanını kontrol etmesini istedi.

Bursa'dan Kocaeli'ye geldiği anlaşılan G.G, şoför Aliş'e cüzdanını eksiksiz teslim ettiği için teşekkür ederken gözyaşlarını tutamadı.

- "İnsanlık, vatandaşlık görevimi yaptım"

Açıklamada görüşlerine yer verilen şoför Hasan Aliş, işe alınmadan önce bu gibi durumlarda yapılacaklar hakkında bilgilendirildiklerini belirterek, "İnsanlık, vatandaşlık görevimi yaptım. Yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Tüm sürücü arkadaşlarım da benim yaptığım hareketi yapardı. UlaşımPark ailesi olarak yolcularımızı sadece bir yerden bir yere götürmek değil bizim görevimiz, onların güvenliği ve bu gibi olaylar yaşadıklarında onlara yardımcı olmak bizim en asli görevimiz." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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