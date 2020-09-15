İkametinden ayrılan Kovid-19 hastası, KYK yurdunda karantinaya alındı
Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olduğu halde ikametinden ayrılan kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne (KYK) bağlı yurtta ücreti kendisinden karşılanmak üzere karantina altına alındı.
|15 Eylül 2020 12:52
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Pamukkale ilçesinde Kovid-19 tanısıyla tedavisi evde süren şahısların günlük kontrolleri sırasında, bir kişinin ikametinde olmadığı tespit edildi.
Telefonla irtibata geçilen ve polis ekiplerince 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yakalanan kişi, KYK'ya bağlı yurtta ücreti kendisinden karşılanmak üzere karantina altına alındı.
Açıklamada, toplum sağlığını hiçe sayarak Kovid-19 testi pozitif olduğu halde karantina kurallarını ihlal edenler hakkında cezai işlem uygulandığı ve adli soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.
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