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Şanlıurfa'da adliye çıkışında kavga: 3 yaralı
Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı
|15 Eylül 2020 13:00
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Şanlıurfa'da duruşmadan çıkan iki grup arasındaki kavgada 3 kişi yaralandı, 6 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, adliye önündeki alanda bir davanın tarafları arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada birbirlerine taş ve sopayla saldırılan taraflardan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, kavgaya karışan 6 kişiyi gözaltına aldı.
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