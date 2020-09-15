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İmha edilmesi gereken eski paket sigaraları satmaya çalıştı

Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasadan toplatılan ve imha edilmesi gereken sigaraları el altından bayilere satan dağıtım firmasına operasyon düzenledi
 15 Eylül 2020 13:13
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İmha edilmesi gereken eski paket sigaraları satmaya çalıştı

Başkentte, piyasadan toplatılan ve imha edilmesi gerek sigaraları el altından bayilere satan dağıtım firmasına operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar neticesinde sigaralarda yeni paketlere geçilmesi nedeniyle piyasadan toplatılan eski paketlerin imha edilmediğini belirledi.

Bir sigara dağıtım firmasının, eski sigara paketlerini Yenimahalle'deki iş merkezinde depoladığını belirleyen ekipler, iş yerine baskın düzenledi.

Operasyonda, 57 bin paket sigara ele geçirildi, firma mümessili Y.A. gözaltına alındı.

Firma hakkında mali denetim ekipleri tarafından ele geçirilen herbir paket sigara için 12 bin lira ceza kesileceği öğrenildi.

Eski sigara paketlerinin "tat farkı" olduğu gerekçesiyle kullanıcılar tarafından tercih edildiği, yeni sigaraların satış fiyatından ortalama yüzde 50 fazlasına satıldığı belirtildi.
Anadolu Ajansı
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