1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da belediye otobüsü devrildi! 5 yaralı

Ankara'da, kontrolden çıkan belediye otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
 15 Eylül 2020 13:16
Yazdır
Ankara'da belediye otobüsü devrildi! 5 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı ilçesinde İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarında meydana geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait İncek-Kızılay hattında çalışan Emrah Tepeli (34) yönetimindeki 06 BZ 4805 plakalı EGO otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp, ağaca çarparak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Tepeli ile birlikte otobüste bulunan 10 yolcudan Fatih Çıtak, Aleyna Köroğlu, Salime Şahinyüz ve Hatice Karabacak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, otobüsün ön camını kırarak yaralıları çıkardı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Pınar Gültekin'in otopsi raporu vahşeti ortaya koydu
15 Eylül 2020 14:40		 Antalya'da inşaattan düşen işçi öldü
15 Eylül 2020 13:32
Konut satış adedi 8 ayda bir milyonu aştı
15 Eylül 2020 13:24		 İmha edilmesi gereken eski paket sigaraları satmaya çalıştı
15 Eylül 2020 13:13
Şanlıurfa'da adliye çıkışında kavga: 3 yaralı
15 Eylül 2020 13:00		 İslam dinine hakaret içeren paylaşımlar yapan kişi tutuklandı
15 Eylül 2020 11:12
Kadını otomobilden attılar, ezilmekten son anda kurtuldu
15 Eylül 2020 11:04		 Telefon dolandırıcılarına 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
15 Eylül 2020 08:55
Didim'de başka kurbanlar da var
15 Eylül 2020 08:33		 İzmir'de kaçak kazı faciası: 2 ölü, 3 yaralı
15 Eylül 2020 06:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:02 - Metroda bisikletlilere özel vagon14:59 - Karantina kaçaklarının günlük ödeyeceği ücret belli oldu14:52 - Otomobil fiyatları galeriler eliyle böyle uçuyor14:51 - Havale paralarını zimmetine geçirdi, 3 milyon TL ile kayboldu14:45 - Bölge müdürü, görevden alındığında mali hakları nasıl belirlenir?14:40 - Pınar Gültekin'in otopsi raporu vahşeti ortaya koydu
14:37 - TRT'nin yeni dizisi, 'Masumlar Apartmanı' bu akşam başlıyor14:37 - 'BTK'nin ülke için çok kritik önemde olduğunu 15 Temmuz'da gördük'14:30 - Konya'da izolasyon kurallarını ihlal edenler yurda yerleştirilecek14:27 - Belediye, ihbarı emniyet ile paylaştı. Memur, rüşvet alırken yakalandı14:16 - FETÖ'nün dershanelerinde öğretmenlik yapan sanığa 6 yıl 3 ay hapis14:10 - Yargıda 'e-Duruşma' dönemi fiilen başladı
13:59 - Sahilde 'Ölmek istemiyorum' diye ağlayan kadın, koronavirüslü çıktı13:51 - Yunanistan'dan 'Türkiye ile görüşmelere başlarız' açıklaması13:50 - Adıyaman'da 40 ev karantinaya alındı13:47 - 2020 KPSS'de, yerel saat sorusu ileri miydi, geri miydi?13:46 - MİT ve Emniyet'ten FETÖ'ye ortak operasyon!
13:44 - Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
CHP içinde 'Atatürk' isimlendirmesi tartışması yaşanıyor. Siz hangisini tercih ediyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Ali Babacan, ailesindeki üzücü haberi açıkladı
Dönere ve sucuğa at eti katan firmalar
Taklit ve tağşiş yapan 113 ürün daha ifşa edildi
8'i aktif görevde, 12 öğretmene FETÖ'den gözaltı
MEB, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü hakkında soruşturma başlattı
ÖSYM'den Aday İşlemleri Sisteminde yeni dönem
2020 KPSS lise başvuru kılavuzu yayımlandı
Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 yıl sonra son verilebilir mi?
Engelli vatandaşlara otomobilde ÖTV şoku
Emniyet Müdürü anında müdahale etti, cezayı yazdırdı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
masterchef 3
20.09.2020 başakşehir vs galatasaray maçı 1
cengiz inşaat'ın 1,370 milyonluk ihale alması 1
13.09.2020 trabzonspor vs beşiktaş maçı 1
esnek çalışma 3
konya'da 2 ilkokul müdürünün coronadan ölmesi 4
türkiye şu an ekonomide pik yapıyor 1
hiç havamda değilim 1
canan kaftancıoğlu'nun atatürk demeyi tercih etmemesi 3
emporio armani milano 1
SON İLANLAR
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Geçici 10 İşçi Alacak
Cizre Belediyesi 20 zabıta memuru alımı iptal edildi
Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Sarkışla Belediyesi 2 İşçi Alacak
Ordu Unbel 12 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
English Time Dil Okulları Rehber Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam