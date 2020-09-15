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Ankara'da belediye otobüsü devrildi! 5 yaralı
Ankara'da, kontrolden çıkan belediye otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
|15 Eylül 2020 13:16
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Kaza, sabah saatlerinde Gölbaşı ilçesinde İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarında meydana geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait İncek-Kızılay hattında çalışan Emrah Tepeli (34) yönetimindeki 06 BZ 4805 plakalı EGO otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkıp, ağaca çarparak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Tepeli ile birlikte otobüste bulunan 10 yolcudan Fatih Çıtak, Aleyna Köroğlu, Salime Şahinyüz ve Hatice Karabacak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, otobüsün ön camını kırarak yaralıları çıkardı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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