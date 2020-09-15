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Bakan Karaismailoğlu BTK'nin 20. kuruluş yılı etkinliğinde konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, geçmişten gelen tecrübesiyle geleceğe yön vererek uzun yıllar başarılara imza atmaya devam edeceğine olan inancım tamdır
 15 Eylül 2020 13:26
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Bakan Karaismailoğlu BTK'nin 20. kuruluş yılı etkinliğinde konuştu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, geçmişten gelen tecrübesiyle geleceğe yön vererek uzun yıllar başarılara imza atmaya devam edeceğine olan inancım tamdır." dedi.

Karaismailoğlu, BTK'nin 20. kuruluş yılı etkinliği dolayısıyla gerçekleştirilen Bilişim Uzman Yardımcılığı Eğitimi Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle katıldı.

BTK'nin, Türkiye'nin gelecek vizyonuna sahip kurumlarından biri olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Bizler, geleceği şekillendirirken geçmişin birikimini mutlaka kullanmak zorundayız. Bu analitik düşünce yapısı bizim hata yapma oranımızı azaltacak. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, geçmişten gelen tecrübesiyle geleceğe yön vererek uzun yıllar başarılara imza atmaya devam edeceğine olan inancım tamdır." diye konuştu.

Karaismailoğlu, BTK'nin kurum olarak stratejik önemine dikkati çekerek, "Bizi zirveye çıkaracak olan şey azim ve kararlılık, gerçeğimiz budur. Ben tüm kademelerimizde bu ruhun var olduğuna eminim. Dünya ile yarışmak ve dünyayı geçmek, bize bu yakışır. Hedefimiz bu olmalı. Biz bunu her platformda dile getiriyoruz ve getirmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- "Hedefimiz, talep eden değil üreten ve ihraç eden olmak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği 2023 vizyonu çerçevesinde ilerlediklerini dile getiren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli olarak üretmek, her alanda dünya standartlarını yakalamak, geçmek ve son aşamada standart oluşturmanın öneminden bahsediyoruz. Ülke ve millet olarak sahip olduğumuz tarihi miras, değerlerimiz, gücümüz ve potansiyelimiz, bu vizyonun çıkış noktası niteliğinde."

Bakan Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Günümüzde gerçek anlamda bağımsızlığın birinci şartı, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktır." sözlerini hatırlatarak, "Sevgili gençler, içinde bulunduğunuz kurum bu vizyonun en önemli ayaklarından birisi. Hedefimiz, talep eden değil üreten ve ihraç eden olmak." dedi.
Anadolu Ajansı
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