Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret etti.
|15 Eylül 2020 13:29
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